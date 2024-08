Girona espera recaptar més de 6,1 milions de les empreses amb l’IAE

L’Ajuntament de Girona preveu recaptar uns 6,1 milions amb l’Impost i d’Activitats Econòmiques (IAE). L’Ajuntament enviarà, els rebuts de cobrament periòdic inclosos en el padró fiscal a les empreses que han de pagar aquest impost. En total, hi ha 1.882 liquidacions, que afecten 1.196 empreses.

L’import total és de 6.169.268 euros, dels quals 5.594.804 euros corresponen a l’Ajuntament i 574.463 euros són per la Diputació, en l’anomenat recàrrec provincial. S’ha de tenir en compte però, que la xifra és estimació en cas que totes les empreses paguessin la quantitat que se’ls hi demana. Sempre però hi ha algun impagament que rebaixa la recaptació final.

El calendari de cobrament

Hi ha empreses que paguen més d’un rebut d’IAE perquè fan més d’una activitat. El termini voluntari de pagament de l’impost és del 16 de setembre al 20 de novembre. El càrrec dels rebuts domiciliats es farà el 7 d’octubre. Si alguna d’aquestes considera que ha d’estar exempta del pagament o que li pertoca una bonificació i que no s’ha tingut en compte, ara pot fer la reclamació per mitjà d’un recurs de reposició. De fet, tan sols han de pagar l’impost les societats que tenen una xifra de negocis neta que sigui superior al milió d’euros, en un any. A aquelles societats que no hagin pagat el 20 de novembre, s’iniciarà el període executiu, que implica uns interessos en l’import reclamat i que arribar a acabar amb un embargament.

L’any passat, l’estimació de recaptació màxima de l’Impost i d’Activitats Econòmiques era de 6.036.606,75 euros. Es van enviar 1.784 rebuts i es van cobrar el 92,23 per cent. Això va suposar cobrar, en període voluntari 5.503.010,44 euros.

El gran increment s’havia produït l’any anterior quan es va passar d’una previsió de recaptació de 5.538.135,62 euros, l’any 2021 a 5.832.937,28 euros l’any 2022. Aquest augment es va deure a un increment en l’IAE del 10%. Dins d’un paquet de puges de les ordenances fiscals.

Taxa per les mascotes

Per als animals de companyia, el cobrament de la taxa pels serveis de control i tinença d’animals també serà d’un període del 16 de setembre al 20 de novembre, i a aquells que ho tenen domiciliats es cobrarà el 7 d’octubre. Oficialment hi ha 5.000 animals censats a la ciutat, però s’estima que hi ha molts gats, gossos i fura que no estan inscrits.

L’Ajuntament ha creat una nova taxa per als propietaris de gats domèstics de 10 euros anuals. Per als gossos, es manté congelada als 35,12 euros.

