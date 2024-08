Salt repinta la senyalització viària en quatre punts

L’Ajuntament de Salt ha iniciat aquesta setmana una primera fase de repintat de carrers en quatre punts del municipi on la pintura viària s’havia anat esborrant i calia fer una nova intervenció per garantir la seguretat de vianants i conductors. En aquesta primera fase, que es va començar a executar diumenge a la nit i s’allargarà fins al dijous vinent dia 29 a la nit, s’han planificat el repintat de la senyalització viària al carrer Doctor Castany, entre Països Catalans i avinguda de la Pau, així com al carrer Major entre el pont de l’autopista i fins al passeig Marquès de Camps. Al llarg d’aquesta setmana també s’ha previst repintar la línia central del carrer Francesc Macià, en el tram on no hi ha mitjana, és a dir, entre el carrer Major i el passeig Països Catalans.

Per a demà i dijous, dies 28 i 29, també està previst repintar la senyalització viària de la plaça de la Vila i del carrer Lluís Moreno, davant dels pisos de la Gassol. Aquesta darrera intervenció ha de permetre ordenar el sector, on habitualment hi ha molts vehicles aparcats i sense senyalització dels aparcaments a la calçada. Aquesta primera fase de pintura viària suposarà una inversió superior als 10.300 euros.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, assenyala que “de mica en mica, amb aquestes actuacions de pintura viària, anem fent el manteniment de la via pública, unes inversions que s’afegeixen a les ja previstes en voreres i asfaltatges que també es van planificant i realitzant.”

En aquest sentit, el tinent d’alcalde de Territori, Àlex Barceló, explica que aquestes intervencions “són només una primera fase i esperem durant el mes de setembre poder fer ja una segona intervenció en pintura viària que arribarà a una dotzena de sectors més del municipi.”

En aquesta segona fase, es preveu intervenir a carrers com Àngel Guimerà, Alfons Morè, Torras i Bages, Folch i Torres, Llevadores, Pau Masó, Rosa Leveroni, Filadores, Ausiàs March, així com pintar diverses places per a persones amb mobilitat reduïda a plaça Llibertat i Àngel Guimerà amb Josep Irla.

L’actuació a la pintura viària s’inclou dins de les inversions a la via pública, com renovació de voreres malmeses o substitució d’alguns panots, on es preveu invertir uns 100.000 euros cada any d’aquest mandat, així com la renovació dels parcs infantils al municipi que també es van executant de manera gradual des del principi del mandat.