Campanya de sensibilització contra el mosquit tigre a les hortes i a cases amb jardí de Salt

L’Ajuntament de Salt ha iniciat aquesta setmana una campanya de sensibilització i informació per lluitar contra la presència del mosquit tigre al municipi. Aquesta campanya arriba pocs dies després de les pluges que han afectat al municipi aquest mes d’agost, un factor que pot facilitar la proliferació del mosquit tigre si queden zones embassades d’aigua, com va alertar el Programa de Seguiment i Vigilància del Mosquit Tigre, que depèn de DipSalut, organisme de la Diputació de Girona.

Per això, la campanya de sensibilització, que s’està realitzant aquests dies, es concentra a la zona de les hortes de les Deveses de Salt, així mateix com barris amb cases que tinguin jardí. Els informadors de l’àrea de salut pública del consistori passegen aquests dies per informar els hortolans i propietaris amb jardins d’aquelles accions que són cabdals per limitar la proliferació d’aquest mosquit invasor, que ja està present a bona part de Catalunya. Per facilitar el coneixement de les pràctiques més efectives per evitar la cria d’aquests mosquits s’entrega a hortolans i ciutadans uns fulletons informatius amb les accions que cal tenir en compte als horts i jardins per limitar la proliferació del mosquit tigre al municipi. El principal objectiu és evitar l’acumulació d’aigua en recipients i espais particulars, ja que és en aquests punts d’aigua és on les larves aprofiten per sortir de l’ou.

Galledes i carretons

Alguns dels consells bàsics que es traslladen en aquesta campanya informativa és, per exemple, que elements que puguin acumular aigua, com galledes, carretons, neumàtics es buidin després de les pluges constantment i que es capgirin per garantir que s’hi acumuli aigua. En els habitatges particulars es demana que es netegin les canaleres de fulles, que s’eviti tenir platets a sota dels testos i, si hi ha petits espais d’aigua, s’hi posin peixos vermells que es mengen les larves dels mosquits, entre d’altres consells. Cal tenir en compte que el mosquit tigre no se sol allunyar més de 100 metres del lloc on ha nascut, per tant, si se’n veuen a l’hort o domicili és sempre sinònim de tenir el punt de cria a prop.

La campanya informativa pretén així reforçar el missatge amb aquests consells més bàsics i se sumen a les campanyes municipals que des de l’àrea de Salut Pública realitzen al llarg de l’any per controlar la població de mosquit tigre al poble. Així, l’Ajuntament de Salt realitza tres cops l’any un tractament específic als embornals del municipi, al juny es va fer una parada informativa amb DipSalut en dies de mercat per sensibilitzar a la població amb els consells bàsics per evitar la proliferació del mosquit tigre i també es posa cartelleria específica al cementiri per evitar que l’acumulació d’aigua en gerros o testos faciliti la posta d’ous del mosquit tigre en aquest indret.

"Sota control"

El regidor de Salut Pública de l’Ajuntament de Salt, Jordi Subils, especifica que “la presència del mosquit tigre al nostre municipi s’ha mantingut sota control aquesta campanya gràcies a les actuacions executades al llarg de l’època en què major incidència pot tenir aquest insecte, així com l’escassetat de pluges durant bona part de la primavera i l’estiu que ha evitat el risc de proliferació”. En aquesta línia, afegeix que “ara amb les pluges del mes d’agost hem volgut reforçar el missatge cap a la població en especial a les hortes i a les cases unifamiliars perquè poden ser punts de cria i és important actuar-hi, com diu el fulletó de DipSalut: “Que no n’hi hagi també depèn de tu!”

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, ressalta “la importància que la ciutadania també col·labori amb aquesta campanya perquè més enllà de les actuacions municipals, l’actuació dels hortolans i dels veïns també és cabdal en aquest cas per evitar la proliferació del mosquit tigre al nostre municipi, una espècie invasora que ja va arribar des de l’Àsia i que està plenament implantada arreu del país”.