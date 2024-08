Canvi de gespa als camps de Torres de Palau de Girona per un milió

Obres a tota màquina als camps de futbol de Torres de Palau de Girona. Els treballs, que van començar fa unes setmanes, han de servir pe reparar i substituir la gespa artificial dels camps de futbol 7 i futbol 11 del complex esportiu. Es tracta d’unes instal·lacions de l’any 2006 que es considera que havia esgotat la vida útil. Els treballs freguen el milió d’euros i han de durar unes nou setmanes.

Els dos camps de futbol, a més a més de l’esgotament de la vida útil de la gespa, tenien una «insuficiència del drenatge perimetral» i «una pèrdua de planimetria per esfondraments parcials en alguns punts», segons consta en l’informe justificatiu per poder tirar endavant les obres. De fet, un dels canvis de l’equip de govern aquest any 2024 va incloure dotar de més diners aquesta actuació, per poder tirar-la endavant. L’obra va a càrrec de l’empresa Royalverd Service i té un cost de 1.098.160,80 euros. i la licitació ha anat a càrrec del Consell Comarcal del Gironès.

Gespa de 42 mm

La gespa artificial a instal·lar serà d’última generació de 42 míl·limetres d’alçada de fil de polietilè. La gespa disposarà dels assajos complets FIFA Quality Pro. Una vegada finalitzats els marcatges del nou paviment esportiu de gespa artificial es procedirà al farciment mitjançant sorra de sílice de nova aportació rentada i seca i una segona capa de granulat de blat de moro 100% orgànic.

El regidor d’Esports, Àdam Bertran, ha assenyalat que «posar al dia les instal·lacions esportives no és ràpid ni fàcil, amb la seqüència prevista, després dels camps de Germans Sàbat, Pont Major, Santa Eugènia i Can Gibert, Fontajau, ara tocava actualitzar el de Torres de Palau, per tal que els esportistes de la base de la ciutat tinguin uns equipaments en condicions òptimes». «Un objectiu que seguirem treballant per aconseguir-lo», la conclòs. L’obra hauria d’estar acabada entre el setembre i principis d’octubre.

