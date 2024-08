Proposen accions per pal·liar la pobresa energètica a Salt, Cassà i Llagostera

Un informe de diagnosi de la comarca del Gironès proposa diferents mesures per intentar pal·liar la pobresa energètica a Salt, Cassà de la Selva i Llagostera. Es tracta d’un treball dins del projecte de pal·liació de la pobresa energètica del Gironès del Consell Comarcal, que ha treballat en aquesta tasca des del 2014.

El treball es va encarregar a ECODES (Fundació Ecologia i Desenvolupament), una entitat experta en la temàtica. L’informe relata que «la incidència de la pobresa energètica a la comarca és baixa ja que només un 4,27 % de les llars gaudeixen del bo social, però molt desigual entre els municipis». Salt, fonamentalment, i en menor mesura Llagostera i Cassà de la Selva són els que tenen índexs més grans de pobresa energètica. El document indica que es deu a «nivells de renda més baixos, més concentració de població immigrant, més vulnerable a aquest fenomen i un percentatge d’habitatges més ineficients energèticament».

Pobresa amagada a la comarca

No obstant això, els redactors de la diagnosi destaquen que «la pobresa energètica amagada és un fenomen que es pot estar donant a tots els municipis de la comarca, especialment entre la població major o en llars amb menors a càrrec seu, per la qual cosa és important actuar a tota la comarca». Els municipis amb majors índexs de pobresa energètica per recursos econòmics baixos segons nombre de bons socials per criteri de baixa renda són Salt (6,14%), Llagostera (3,71%) i Cassà (2,79%).

El text recorda que des del 2014 fins al 2023 s’ha desenvolupat un programa contra la pobresa energètica a la comarca que ha fet auditories energètiques en visites a habitatges de famílies derivades dels serveis socials comarcals, acompanyament en la tramitació del bo social, recomanacions d’hàbits, formació a famílies i tècnics dels serveis socials, full de Ruta per fer front a la Pobresa Energètica al Gironès, lliurament d’equips eficients mitjançant la sol·licitud d’ajuts a la Diputació amb imports entre 500 i 10.000 euros que s’han destinat, majoritàriament a neveres, radiadors i deshumidificadors, entre d’altres.

Entre les mesures proposades a tirar endavant els propers anys hi ha engegar un protocol de detecció de la pobresa energètica i procediments de monitorització i actualització dels indicadors de pobresa energètica.

També fer diferents campanyes d’informació a la població sobre els drets en matèria d’energia com ara adreçades a gent gran, de formació per augmentar la cultura energètica de la infància i adolescència o de foment de la titularitat dels contractes energètics de les persones inquilines., tenir una oficina integral de transició energètica, fer tallers de formació en energia al personal de serveis socials comarcals i ONG socials, tirar endavant un programa de rehabilitació exprés d’habitatges vulnerables i un pla de renovació d’electrodomèstics i il·luminació, així com d’ajuts a la rehabilitació energètica integral d’edificis residencials en entorns vulnerables.

Altres accions són un pla per a l’augment del parc per a lloguer social, mecanismes per al foment de la rehabilitació del parc residencial llogat, un protocol de participació de llars en pobresa energètica a les comunitats energètiques i tallers de formació en hàbits de consum d’energia adaptats a l’autoconsum.

