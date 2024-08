Dues fundacions continuaran netejant els lavabos públics de Girona

Les fundacions Mas Xirgu i Drissa continuaran encarregant-se del servei de neteja dels equipaments municipals de brigades, magatzems, dipòsits i lavabos públics municipals de Girona i el subministrament dels materials necessaris per executar el contracte (sabó rentamans, paper higiènic, paper eixugamans i la instal·lació i subministraments dels dispensadors).

Són les dues adjudicatària que ja tenien el servei i han tornat a guanyar la licitació. El contracte actual estava a punt d’esgotar la darrera pròrroga permesa i, per això, es va tornar a obrir un concurs públic destinat exclusivament a centres de treball d’iniciativa social (Cetis).

El preu per cada any de servei que es pagarà, globalment, és d’uns 550.000 euros. En concret, els treballs als equipaments municipals de les brigades, magatzems i dipòsits s’han adjudicat a la Fundació Mas Xirgu per 80.469,11 euros a l’any. Els treballs als lavabos públics s’ha concedit a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) denominada «Neteja Social 3» formada per la mateixa Fundació Mas Xirgu i per la Fundació Drissa. Es farà per 465.130,15 euros a l’any.

Els serveis de neteja són serveis intensius amb mà d’obra, essent el cost absolutament majoritari, amb subrogació de personal. Per aquest motiu, s’estima necessària per a facilitar estabilitat i certesa en les relacions laborals del personal subrogat, una durada mínima de dos anys.

La neteja dels equipaments municipals s’haurà de fer, normalment entre les sis del matí i les deu de la nit, excepte en casos excepcionals. A més, el servei es farà, majoritàriament els dies laborables ( de dilluns a divendres). Per als lavabos públics però, s’hauran d’incloure els festius (diumenges, els fixats per la Generalitat i els festius locals).

El contracte ve motivat per «la necessitat de contractar el servei és garantir i mantenir en condicions de salubritat i netedat els diferents edificis i dependències municipals com a mesura de protecció i prevenció tant laboral com per a la resta de persones i ciutadania que accedeixen i/o fan ús d’aquests equipaments públics», segons l’Ajuntament.

