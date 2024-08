Sant Julià es planteja tancar un camí pels abocaments constants

L’Ajuntament de Sant Julià de Ramis es planteja tancar el camí del congost del Ter als vehicles i només permetre el pas als veïns. Tot plegat després d’un nou abocament de terra procedent d’alguna plantació de marihuana.

L’alcalde, Marc Puigtió, assenyala que no és el primer cop. Fa exactament dos mesos hi va haver un abocament semblant. Per això, estan estudiant si impedeixen el pas, com han fet amb èxit en altres punts on s'hi havien detectat situacions semblants.