143 aspirants s'apunten a una borsa per cobrir baixes a l'Ajuntament de Girona

Un total de 143 persones aspiren a formar part de la borsa de per ser tècnics de gestió a l’Ajuntament de Girona. Els millors classificats podran ser nomenats o contractacions temporalment per substituir treballadors municipals amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents de contractació.

La vigència d’aquesta borsa de treball serà de dos anys. Els llocs de treball a cobrir són per jornades de 35 hores setmanals i retribucions brutes anuals de 38.127,12 euros, per catorze pagues. Les funcions genèriques del lloc de treball seran, a nivell general, l’elaboració d’informes i propostes tècniques dins l’àmbit de treball, la gestió i execució de programes dins l’àmbit de treball, el seguiment de les actuacions o programes de l’àmbit de treball, la coordinació de la gestió ordinària dins el seu àmbit de treball, l’atenció i manteniment de les gestions de coordinació de l’activitat amb la resta d’àrees municipals, l’atenció i manteniment de la gestió de les actuacions davant altres entitats o organismes, la gestió, tramitació i el seguiment dels expedients propis del servei amb contingut tècnic, el suport als responsables del servei en les tasques tècniques o la realització de qualsevol altra tasca anàloga que li sigui encomanada pel seu superior, entre d’altres.

Les proves

El primer i segon exercici del procés selectiu per entrar a la borsa serà el dia 26 de setembre, al matí a l’Auditori - Palau de Congressos. La primera prova consistirà en contestar a un qüestionari de preguntes tipus test de màxim 50 preguntes d’un temari que inclourà aspectes administratius, pressupostaris, de contractes i de l’administració local.

La segona prova consistirà en la resolució de supòsits pràctics plantejats pel tribunal en funció del lloc de treball convocat. Per als aspirants que no hagin acreditat el coneixement de la llengua catalana exigit com a requisit de participació, es portarà a terme una prova específica de coneixements de llengua catalana, en què es valoraran els coneixements orals i escrits.

Fa unes setmanes, l’Ajuntament va obrir una altra convocatòria que també va tenir una resposta massiva. Un total de 306 persones es van apuntar al procés de selecció obert per set places que van quedar lliures com a administratius.

