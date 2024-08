Els veïns del bloc de la Creueta de Girona denuncien que una empresa de desocupacions els pressiona perquè marxin

Els veïns del bloc de pisos de la Creueta de Girona denuncien que una empresa de desocupacions els ha estat pressionant perquè marxin de casa seva. El propietari del pis és un fons voltor francès i des de fa uns mesos negocia amb la mediació de l’Ajuntament per tal de trobar una solució per a les famílies que hi viuen, la gran majoria amb un contracte de lloguer. La realitat, però, és que el fons ha enviat fins a tres vegades l'empresa Desokupaciones CYL amb diversos treballadors que han “amenaçat i extorquit” els veïns que s’han negat a signar la proposta per marxar dels seus pisos. Aquest dijous l’empresa de desocupacions va tornar i l’alcalde, Lluc Salellas, va intervenir exigint a la propietat que deixin de venir per seguir negociant.

Malestar dels veïns del bloc de la Creueta de Girona que des de fa uns mesos estan negociant amb el nou propietari una solució en relació a la situació en la que es troben les famílies que hi viuen. I és que aquesta setmana han rebut la visita fins a tres vegades d’una empresa de desocupacions per tal que acceptessin una proposta per marxar del bloc. Els veïns asseguren que els han “amenaçat i extorquit” i que han viscut “una setmana molt desagradable”. En un fil a la xarxa social X, l’Organització Juvenil Socialista del Gironès denunciava el cas i lamentava la “normalització d’aquesta violència”.

En totes les visites de l'empresa al bloc, la Policia Municipal de Girona i els Mossos d’Esquadra han anat fins a l'edifici per evitar que es produïssin enfrontaments. Aquest dijous, però, dues regidores de l’Ajuntament de Girona esperaven el personal de Desokupa CYL amb els veïns afectats. Finalment, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, va intervenir i es va acordar amb la propietat que, per tal que el consistori seguís negociant i fent de mediadors, era necessari que no tornessin els treballadors de l’empresa de desocupacions.

Els veïns asseguren que l’actitud d’aquests treballadors era “provocadora” i lamenten que hagi generat “malestar” entre els veïns afectats.

Residència d'estudiants

Les famílies del bloc de la Creueta ja fa prop de dos mesos que parlen amb el nou comprador per veure en quina situació quedaran un cop el bloc canviï de mans. El representant del grup inversor, Michael Sauvineau, explica que la voluntat dels nous amos és destinar un 25% de l'edifici a habitatge social, i reconvertir la resta en una residència d'estudiants (aprofitant la proximitat amb el Parc de Recerca i el campus de Montilivi de la UdG).

Amb tot, la negociació entre la nova propietat i els veïns no és fàcil i des de l’Ajuntament reconeixen que es tracta d’un tema “complex”. Per això, el consistori es va oferir com a mediador per tal de trobar una solució, això sí, “respectant els drets dels llogaters”.