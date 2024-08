La Clínica Bofill prohibeix l’entrada de patinets i bicicletes

La Clínica Bofill de Girona ha prohibit l’entrada de patinets i bicicletes a l’interior de les instal·lacions, tal com ha fet constar amb una senyalització a l’entrada.

La mesura es pren per evitar que aquests vehicles obstaculitzin el pas, tenint en compte que es tracta d’un centre sanitari i podrien suposar un risc per mantenir un entorn segur i accessible per a tots els usuaris i personal. Les àrees especialment vulnerables i més concorregudes són Urgències i l’accés a les consultes externes, sobretot on es fan proves com ara ressonàncies i TACs.

Fa uns mesos, fonts de la clínica afirmaven a aquest diari que eren «conscients» de les molèsties que l’accés d’aquests vehicles podien ocasionar, i per això una comissió va decidir revisar les polítiques de seguretat i convivència per adequar-les a les necessitats actuals.