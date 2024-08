El PSC denuncia que l'any 2023 l'Ajuntament de Girona no es va gastar 51 milions

El grup municipal del PSC-Girona pel Canvi ha expressat la seva "preocupació per la manca de transparència i la baixa execució pressupostària" reflectida en el Compte General de 2023.

Segons els socialistes, “els gironins paguen més impostos que mai, però no reben un retorn adequat en serveis i inversions públiques”.

Manca de transparència

La portaveu del PSC-Girona pel Canvi, Bea Esporrín, ha expressat la seva preocupació: “El Compte General d’aquest any presenta una preocupant manca de transparència. S’ha fet públic durant el mes d’agost, sense la deguda visibilitat, i amb informes d’auditoria incomplets i en format esborrany. A més, no s’han publicat els comptes de la Fira de Girona, una falta que impedeix a l’oposició i a la ciutadania accedir a tota la informació necessària per a una anàlisi exhaustiva i rigorosa dels recursos públics”. Esporrín ha afegit que aquesta manca de claredat dificulta la supervisió de la gestió econòmica del govern i el rendiment de comptes davant dels gironins.

Diners aturats

Segons l’anàlisi del grup municipal del PSC-Girona pel Canvi, l’Ajuntament va tancar l’any 2023 amb un romanent líquid de tresoreria de 2.377.550,03 euros, diners que podrien haver estat utilitzats per a inversions necessàries però que han quedat sense assignació. A més, es van quedar sense executar 51.533.960,52 euros del pressupost de despeses, equivalent a 495,34 euros per habitant, sempre segons el PSC. Esporrín ha subratllat que “la baixa execució de més de 51 milions d’euros i un romanent de tresoreria tan elevat és un indicador clar d’una gestió ineficaç dels recursos municipals. Aquesta situació demostra una planificació pressupostària deficient i una manca de capacitat per executar projectes i serveis essencials per a la ciutat.”

El PSC-Girona pel Canvi també ha destacat la baixa execució de diverses àrees com serveis centrals, promoció i ocupació, urbanisme, habitatge, protecció de la salut, i paisatge i biodiversitat, totes elles amb una execució inferior al 50%. Especialment preocupant és el cas de l’àrea d’Ocupació, amb una execució del 48,47%, i el grup de programes d’Urbanisme i Habitatge, que es mantenen per sota del 50% d’execució pressupostària. “És una anomalia inacceptable en la gestió municipal que demostra una manca de lideratge i planificació efectiva per part de l’equip de govern” ha afirmat Esporrín.

El govern del “farem”

Maxi Fuentes, regidor del PSC-Girona pel Canvi, ha explicat que "l’actual govern és el govern del ‘farem’. Hi ha més de 150 partides pressupostàries amb una execució del 0%, el que demostra que els projectes anunciats queden al calaix sense avançar. Això inclou inversions clau com el foment de la indústria turística, la transició verda, i la millora de l’enllumenat, totes elles amb diners aturats que no han estat utilitzats per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans”.

El PSC-Girona pel Canvi denuncia que molts dels projectes previstos per a 2023 han quedat al calaix sense executar-se. Maxi Fuentes ha subratllat que "més de 150 partides pressupostàries tenen una execució del 0%, sumant un total de 14,5 milions d'euros que podrien haver millorat infraestructures i serveis per a la ciutadania. Entre aquests projectes aturats es troben inversions tan importants com el foment de la indústria turística, amb més de 100.000 euros sense gastar, la transició verda sostenible, amb més d'un milió d'euros, i la millora de l'enllumenat a la zona de la Devesa, amb més de 600.000 euros. Aquesta manca d’acció reflecteix la incapacitat del govern per dur a terme les inversions necessàries que la nostra ciutat tant necessita”.

Fuentes ha assenyalat també que “el govern actual es caracteritza per conflictes i entrebancs constants, com els problemes amb la gestió de les escombraries i la manca de suport veïnal a reivindicacions com les del Parc Jordi Vilamitjana, la peça de Montilivi o de les famílies de l’escola bressol de la Baldufa. Això demostra una clara falta de direcció i una incapacitat per resoldre els problemes reals dels gironins. És hora que aquest govern deixi de fer promeses buides i comenci a treballar per la ciutat”.

Escombraries i seguretat

El regidor del PSC-Girona pel Canvi, Josep Palouzié, ha destacat dos grans reptes que continuen sense resoldre's a la ciutat: la gestió de les escombraries i la seguretat. "La recollida d'escombraries a Girona no funciona. Les rutes estan mal dimensionades, els camions arriben tard i alguns no compleixen amb les especificacions establertes en el contracte, i la plantilla no dona l'abast. A més, encara no s'ha contractat una empresa de certificació per al control de qualitat" ha denunciat Palouzié.

Pel que fa a la seguretat, ha subratllat que la comissaria de Santa Eugènia, que havia de ser inaugurada a finals de 2023, encara no està operativa. "La falta de previsió i l'endarreriment continu en la posada en marxa d'aquesta infraestructura vital és un reflex més de la manca de compromís del govern amb la seguretat de la ciutadania. A més a nivell de plantilla la policia està pràcticament igual que el 2004 i tampoc s’inverteix en tecnologia i equipament" ha conclòs el regidor.

Propostes per a una millor gestió

Davant d’aquesta situació, el grup proposa tres línies d’actuació per millorar la gestió municipal: Més transparència i col·laboració entre les diferents àrees de govern per superar la compartimentació excessiva i facilitar la feina de l’oposició, més col·laboració amb institucions supramunicipals, com l’Estat i la Generalitat, per aprofitar millor les transferències i subvencions i internament, entre les pròpies àrees de l’Ajuntament i millor previsió pressupostària i execució per evitar l’augment de la pressió fiscal sense un retorn adequat en serveis i inversions.