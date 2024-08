Roben quasi 200 quilos de tomàquets d’una empresa dedicada a l’horta ecològica de Salt

Els hortolans de Cal Cigarro de Salt van patir, fa uns dies, un robatori de tomàquets de gran envergadura. Uns desconeguts es van endur gran part dels tomàquets madurs que tenien a les plantes, a la nit. Dedicats a la venda de productes ecològics de l’hort i funcionant també com a aula d’Entorn Rural, no poden quantificar quan es van endur, però calculen que uns 180 quilos.

La finca està a les Deveses i té accés per a vehicles, tot i que hi ha una tanca que regula l’accés a tota la zona i que hauria d’impedir el pas de vehicles a les nits, però sovint queda oberta. Això hauria facilitat que els lladres poguessin endur-se el que van voler. A la zona hi ha alguna càmera de vigilància de l’Ajuntament, però les tomaqueres estan situades abans dels aparells.

Econòmicament, la pèrdua també és notòria. Solen vendre el producte, ecològic i de quilòmetre zero, a uns cinc euros el quilo.

Els perjudicis

Quedar-se pràcticament sense tomàquets els va causar perjudicis a l’hora d’omplir les cistelles ecològiques que venen individualment i per als grups de consum que periòdicament els compren productes. També per poder distribuir en botigues especialitzades en productes ecològics.

Ho van esmenar amb els tomàquets que es van salvar d’un altre punt de plantació, a tocar de les instal·lacions, on sol haver-hi gent perquè té cura dels animals que hi ha. L’espai serveix per activitats com ara donar-los menjar, passejar en cavall, tallers d’abelles i d’horta o confecció de sabons.

«Hi ha robatoris a la zona i malauradament aquest no serà l’últim», expliquen els responsables de les instal·lacions, Alba i Miquel Casals. «Som un productor petit i el perjudici per accions com aquesta és important», lamenten tot recordant que s’hi dediquen moltes hores abans que els tomàquets no són madures i es poden recollir. «Agafar quatre tomàquets pot ser necessitat, però endur-se’n tantes ja no», conclouen.

