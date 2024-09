El 72% de reclamacions a l’Oficina del Consumidor són a empreses de llum, gas i telecomunicacions

Els sectors que van generar més reclamacions l’any passat a l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC) de Girona són els subministraments (36% dels casos) i el de telecomunicacions i paqueteria (36% dels casos). Sumen un 72% del total. Segons consta a la memòria de l’any 2023 de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, són sobretot qüestions vinculades a l’electricitat i al gas. El document relata que les reclamacions presentades l’any 2023 respecte al 2022 van augmentar un considerable 41%, passant de les de 605 a les 856.

Del total de reclamacions, 667 expedients es van tramitar com a mediació i 200 van tenir un resultat satisfactori, en 68 es va aconseguir un acord parcial entre les parts, en 236 no va prosperar la mediació, i n’hi va haver 134 en què l’empresa no va acceptar la mediació o no va respondre. Els altres expedients es van arxivar o estan en tràmit. A nivell global, el 40% de les mediacions es van resoldre amb acord.

Hi ha 235 reclamacions (un 47% més que l’any 2022) del sector de subministraments (117 de gas, 117 d’electricitat i una de carburants).

En segon lloc pel que fa a reclamacions, hi ha els béns i productes de consum, amb 158 reclamacions (un 30% més que el 2022); les telecomunicacions i serveis de paqueteria es mantenen com a tercer sector més reclamat, amb 113 reclamacions a nivell global (un augment del 4% respecte a l’any anterior).

En quart lloc, hi ha els serveis generals de consum, amb 98 reclamacions (un 66% més que l’any 2023) i a continuació hi ha els serveis financers i les assegurances, amb noranta reclamacions (augment del 53%). En sisè lloc, trobem el sector dels transports, amb 75 reclamacions (increment del 88%); el segueixen els serveis d’oci, amb 44 reclamacions (un 10% que el 2022).

En vuitè lloc, hi ha els serveis educatius, amb 20 reclamacions (amb un augment del 150%); els serveis no categoritzats han suposat 17 reclamacions (un 113% més que el 2022). Tanquen la llista els serveis de salut, amb 8 reclamacions (important destacar que no va haver-hi cap reclamació d’aquest sector el 2022).

Pugen les queixes per la roba

Les variacions més destacables en els diferents subsectors van ser en els articles de vestir i complements, que es van doblar respecte a l’any anterior; les reclamacions relatives a serveis educatius van augmentar en un 150%; les reclamacions relatives a l’aviació van pujar un 82%; els lloguers de vehicle, un 150% més; els altres serveis de transport, un increment del 80%. Les reclamacions en els subsectors de la restauració i l’hostaleria van reduir-se considerablement (un 29% i un 43%, respectivament), mentre que les reclamacions en els serveis d’oci van augmentar un 64%.

També les reclamacions contra asseguradores van augmentar fins a un 76% i les reclamacions relatives a serveis en vehicles (reparació, neteja, pàrquing, etc.) es van triplicar, igual que les relatives a serveis tècnics. Les reclamacions sobre reparacions a la llar van augmentar un 83%; els serveis a les persones es van doblar; mentre que van disminuir considerablement (un 43%) les reclamacions sobre televisió digital. Finalment, van pujar un 117% les reclamacions relatives a serveis de telecomunicacions de tarifació addicional.

Deixalles fora dels contenidors a Girona. / Marc Martí Font

Augmenten les consultes sobre habitatge i sobre l’increment de la taxa d’escombraries

L’any 2023, l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC) de Girona va atendre un total de 6.686 consultes, un 15% més que l’any anterior (5.828 consultes l’any 2022). La xifra representa una mitjana de 27 consultes diàries ateses.

No han estat la majoria, però sí que hi ha hagut un augment important de peticions d’informació relatives a temes vinculats a l’habitatge i a la taxa d’escombraries. Durant l’any 2023 hi va haver una important novetat legislativa amb l’entrada en vigor, des del mes de maig, de la nova llei d’arrendament d’habitatges, fet que va plantejar moltes consultes en aquest àmbit.

Segons consta a la memòria de l’any 2023 de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, també se’n van atendre moltes relatives a la taxa d’escombraries, després de separar-la de la factura de l’aigua des de l’octubre del 2022. La majoria de consultes les plantejaven persones arrendatàries, després que l’arrendador els reclamés el pagament de la taxa, per saber qui s’havia de fer càrrec de l’import.

Encapçala la llista de consultes efectuades a l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor la cita prèvia (573 casos). A continuació, hi ha alguns subministraments com ara l’electricitat (494 casos) i el gas (480). L’habitatge (374), l’automoció (362) i la banca (331), a banda de les que corresponia fer a altres administracions (846), són les següents temàtiques que generen més consultes.

Les variacions

Si es miren les variacions anuals, els serveis financers van augmentar un 72%; les qüestions relatives als serveis de telecomunicacions van disminuir en un 30%; les consultes sobre transport ferroviari van pujar un 79% i les relatives al lloguer de vehicles un 450% més

Les consultes sobre agències de viatges van reduir-se un 46% i, en canvi, en els serveis d’oci van incrementar-se un 145%; també van augmentar les consultes sobre el subministrament d’aigua potable fins a un 94%; mentre que les relatives als serveis educatius van disminuir en un 49%. Finalment, les consultes rebudes relatives a altres administracions (temes que no són de consum) van augmentar un 64%.

