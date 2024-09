Support-Girona exposa els progressos en discapacitat en un congrés argentí

Support-Girona, organització dedicada al suport jurídic i social de persones amb discapacitat, va coorganitzar la setmana passada el Congrés Mundial de Suports i Cures de Persones Adultes i Majors, «De la curatela a l’autonomia personal».

L’esdeveniment internacional, que va finalitzar diumenge a Buenos Aires, està impulsat per la International Guardianship Network (IGN), de la qual Support-Girona és membre actiu, i que enguany està copresidit pel director de l’entitat gironina, Josep Maria Solé, i per l’argentina Isolina Davobe, membre del Consell Assessor. Durant el congrés, sis professionals de Support-Girona van compartir projectes i metodologies d’intervenció innovadores en matèria de suports.

Concretament, la directora tècnica de l’organització, Glòria Cerrato, i la cap de Formació i Comunicació, Núria Pi, van presentar la ponència «El camí cap a la vida independent: Desenvolupament de serveis d’àmbit comunitari i gestió de suports». Les dues treballadores socials van destacar la necessitat d’avançar cap a serveis individualitzats, inclusius i comunitaris, que permetin a les persones amb discapacitat viure de forma independent.

Per la seva banda, el cap de l’Àrea Internacional de Support-Girona, Ferran Blanco, va intervenir amb la ponència «Els cercles de suport i la mentoria social com a eines per al suport a la presa de decisions: el paper de les ONGs i els proveïdors de serveis». Blanco va parlar d’aquestes eines com a alternatives vàlides per a les persones amb discapacitat, malgrat que tradicionalment els suports per a la presa de decisions es preveuen a través de mecanismes formals de caràcter jurídic.

Al seu torn, l’educador social, Marcel Pi va participar amb el tema «El paper de les ONGs en el monitoratge i supervisió de la CDPD: Els microindicadors com a eina de transformació». Pi va posar l’èmfasi en la necessitat de comptar amb eines específiques per avaluar el compliment de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD), i la importància de recollir l’opinió d’aquestes.

Finalment, Carla Fadlallah, graduada en Ciències Polítiques, i Denisa Remona, advocada i criminòloga de l’entitat, van presentar la ponència «Cap a noves polítiques de cures: els pressupostos personals com a model de suport autogestionat», on van exposar el projecte internacional UNIC, que aborda l’aplicació del model de pressupostos personals, així com el disseny d’eines que millorin la qualitat de vida, entre d’altres.