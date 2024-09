Girona posposa recuperar un pou als Salesians: "La primera prospecció apunta que és un projecte més complex"

Girona ajorna la recuperació d'un pou a la zona dels Salesians, des d'on preveien que es poguessin extreure 100 litres per segon d'aigua per injectar-los a la xarxa d'abastament i reduir la captació d'embassament. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha explicat en una entrevista a l'ACN que "la primera prospecció" ha evidenciat que posar-lo en funcionament és "un procés llarg" i "més complex" del que ha suposat recuperar els pous d'emergència del Sitjar, que van entrar en servei a mitjans març i que han reduït un 35% l'aigua que Girona, Salt i Sarrià de Ter capten del Pasteral. Salellas ha remarcat que estan definint les inversions de l'empresa pública d'aigua CATSA i que faran un estudi per determinar si és "viable".

La sequera extrema que fins aquest juny vivia Catalunya va posar el país en alerta i tant la Generalitat com els ajuntaments i els ens supramunicipals van començar a buscar alternatives per a l'abastiment d'aigua. El sistema Ter-Llobregat va arribar a situar-se per al 15% i les restriccions en el consum estaven a l'ordre del dia.

Girona, Salt i Sarrià de Ter van recuperar els dos pous d'emergència del Sitjar. S'havien perforat l'any 2008 -conjuntament amb un tercer que després es va enfonsar- durant el darrer episodi de sequera però no havien entrat en servei. Els tres ajuntaments, a través de l'empresa pública Cicle de l'Aigua del Ter SA (CATSA), han completat els treballs necessaris per posar-los en funcionament i ja aporten aigua a la xarxa d'abastament.

Aquesta era una de les mesures acordades pels tres consistoris per fer front a la sequera actual i, des de l'entrada en servei a mitjans març, els pous han permès reduir un 35% l'aigua que Girona, Salt i Sarrià capten de la presa del Pasteral. De mitjana, cada dia es bomben dels dos pous, que tenen una fondària de 300 metres i un diàmetre de 350 mil·límetres, un total de 8.350 metres cúbics d'aigua de l'aqüífer subterrani que hi ha a la zona (una quantitat que equival a 100 litres per segon).

En paral·lel, Girona va fer públic al ple municipal de l'abril que estava estudiant les opcions per recuperar i posar en marxa un altre pou, aquest a la zona dels Salesians. La previsió inicial era que es poguessin extreure 100 litres per segon, que s'injectarien a la xarxa o bé es bombarien fins al dipòsit de Montjuïc.

En una entrevista a l'ACN, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha detallat que s'ha fet una "primera prospecció" a aquest pou i els tècnics han constatat que és "més complex" poder-lo posar en servei. "L'interès hi és i veurem fins a quin punt és viable", ha afirmat l'alcalde que remarca que actualment estan definint el pla d'inversions de CATSA i serà en el marc d'aquesta priorització de necessitats que determinaran si es podrà fer o caldrà deixar-ho "per a més endavant". "Les primeres prospeccions indiquen que, en cas de ser viable, requeriria d'un projecte complex. Hem d'estudiar-ho amb calma i determinar-ne la viabilitat", ha remarcat.

Tot i les pluges de la primavera i la millora de les reserves d'aigua als embassaments, Salellas recorda que la sequera no ha passat. De fet, el nivell als pantans està en regressió després de l'increment registrat a la primavera i actualment el sistema Ter-Llobregat es troba en un 32,37%.

Per això, l'alcalde de Girona insta els veïns i, sobretot, els grans consumidors d'aigua de la ciutat a continuar aplicant mesures d'estalvi per continuar reduint la despesa de recursos hídrics.