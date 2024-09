Un grup d’immigrants acampa davant l’antiga subdelegació del Govern

Un grup d’immigrants es troba acampat davant l’antiga subdelegació del Govern de Girona des de fa prop de dues setmanes. Es tracta d’homes procedents de Mali que s’ajunten en aquest punt de l’avinguda de Jaume I i hi passen nit i dia. L’objectiu és aconseguir els «papers» que els permetin treballar i residir a Espanya.

Aquesta «acampada» provisional ha sorprès a més d’un vianant que ha anat per aquesta zona. I és que tenen les seves pertinences en diverses bosses d’escombraries, cartrons on alguns passen la nit, així com també menjar i beure per passar les hores.

El grup d’immigrants és d’entre cinc a 10 persones depenent de l’hora i del dia. A la nit, són pocs els que segueixen en aquest punt de la ciutat.

L’edifici de l’antiga subdelegació del Govern -per molta gent també conegut com l’antic Govern Civil- es troba a ple centre i actualment és la seu de l’Oficina d’Estrangeria de Girona. També hi ha una part d’aquesta activitat que està instal·lada a l’actual Subdelegació del Govern, gairebé per davant d’aquest edifici.

El que vol aquest grup d’homes és que la Policia Nacional -que s’encarrega dels tràmits d’estrangeria en ser el cos policial competenent a Espanya- els rebin i puguin fer la tramitació que considerin corresponent.

La situació de Mali

Tots els migrants que es troben aquests dies en aquest punt de Girona estan identificats per la Policia Nacional ja que s’han instal·lat davant de l’edifici governamental. Tots són procedents de Mali. Van arribar amb pastera a Espanya. I després, per raons que es desconeixen, han acabat arribant a les comarques gironines per buscar una nova vida.

A Mali precisament hi ha un conflicte armat obert des de fa anys i com recordava aquesta setmana El Periódico, del mateix grup de Diari de Girona. Això sumat a que al territori cada cop hi ha més grups gihadistes i les conseqüències del conflicte bèl·lic han propiciat que més migrants de Mali vagin cap a la ruta canària. En el cas d’aquest grup d’homes, la Policia Nacional assegura que els atendrà quan obtinguin la cita prèvia -sigui de forma perosnal o a través d’una entitat- com qualsevol estranger que necessita fer un tràmit d’aquestes característiques. Ja que si se’ls fes passar a davant, seria una qüestió de preferència en detriment de la resta .

Grups subsaharians

Cal dir que aquest no és el primer grup de migrants subsaharians que Girona acull aquest estiu a la ciutat. El mes de juny es van instal·lar un altre grup al Parc Central a tocar de l’estació de tren. En aquest cas van arribar a ser una vintenta i procedien també sobretot de Mali, tot i que n’hi havia del Senegal i Somàlia.

L’ajuntament amb Creu Roja els van donar suport a través de la Sopa en els serveis bàsics. Això va fer també que la Policia Nacional els entrevistés per l’asil ja que van anar a través de l’entitat humanitària. Des del cos policial asseguren que aquest primer grup -excepte un parell que no se’ls va localitzar més- ja ha passat per les seves instal·lacions i està a mans de Creu Roja.

Suport de l’ajuntament

Pel que fa a aquest nou grup, des de l’ajuntament de Girona la regidora d’Igualtat i Justícia Social i Cooperació, Amy Sabaly assegura que aquests set o vuit homes que han arribat ara s’han unit a algunes persones que van instal·lar-se al parc Central. Com en els immigrants anteriors, se’ls ha ofert l’ajut també de la Sopa, estan gestionant els seus casos amb la Creu Roja i també, afirma que estan en contacte amb la Subdelegació perquè se’ls entrevisti pel tema de l’asil.

Sabaly també explica d’altra banda que «l’ajuntament té la voluntat d’oferir un espai amb més seguretat» -per aquests immigrants- però que tenen «els recursos limitats». També destaca que des de la Policia Municipal i Adif es va demanar que marxés el primer grup del Parc Central per un tema de seguretat i també perquè havien patit algun acte vandàlic.

