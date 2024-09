Des de dimarts i fins dijous, prop de 600 estudiants faran les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) a la Universitat de Girona. Més concretament, segons les dades de matrícula, a la convocatòria extraordinària de les PAU, s’examinaran a Girona un total de 590 estudiants. La xifra és una mica superior a la del curs anterior quan es van examinar 569 estudiants. Tots els estudiants s’examinaran a les aules de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, ubicada al campus de Montilivi.

Aquest dimarts al matí, es faran les proves de llengua castellana i literatura i llengua estrangera. A la tarda hi haurà els exàmens de física, fonaments artístics, geografia, geologia i ciències ambientals i literatura dramàtica.

El dimecres serà el torn de la història i de la història de la filosofia, anàlisi musical, ciències Generals, llengua i cultura llatines, matemàtiques, dibuix tècnic, història de l’art, història de la música i de la dansa, literatura castellana i química.

Finalment, el dijous hi haurà les proves de llengua catalana i literatura, arts escèniques, dibuix artístic, llengua i cultura gregues, matemàtiques aplicades CCSS, biologia, disseny, funcionament de l’empresa i disseny de models de negoci, literatura catalana i tecnologia i enginyeria.

El 17 de setembre es publicaran les notes al portal Accés Universitat. Els dies 17, 18 i 19 de setembre hi haurà la sol·licitud revisió d'exàmens i el 27 de setembre es faran públics els resultats revisió exàmens. Del 27 al 30 de setembre, hi haurà el termini per sol·licitar veure els exàmens revisats.