S’obren les inscripcions per a les 45 places del servei gratuït d’Espai Lector de Salt

Salt ha obert avui les inscripcions perquè els nens i nenes fins a 12 anys es puguin inscriure al servei gratuït de l’Espai Lector, que durant tot el curs escolar es desenvolupa a l’equipament municipal de Mas Mota de dilluns a divendres entre les 17 i les 19.15 hores. Tot i que el servei és gratuït, les places són limitades per garantir un bon funcionament del mateix programa i tenint en compte les característiques del servei. L’Espai Lector s’organitza amb tres torns diferents amb un aforament màxim de fins a 15 nens i nenes en cadascun dels torns, cosa que permet oferir 45 places per aquest curs vinent. Malgrat que la inscripció es faci aquesta setmana, des del consistori es promou la possibilitat d’inscriure’s es mantingui viva al llarg del curs i totes les famílies que hi estiguin interessades poden rebre informació tots els divendres entre 18.30 i 19.30 hores.

L’objectiu de l’Espai Lector de Salt és promoure l’acompanyament a la lectura, segons les necessitats dels infants, apropar la lectura a tots els barris del municipi, treballar la lectura l’entorn familiar amb els usuaris més petits, ja que els menors de 6 anys han d’anar acompanyats amb el pare, la mare o una persona adulta responsable. També es procura que els pares i mares dels infants usuaris del servei es responsabilitzin de l’acompanyament educatiu dels seus fills. Des de l’Ajuntament de Salt es considera bàsic que des de ben petits els infants s’atansin al món dels llibres i a la lectura, ja que això redundarà en una millora global de l’aprenentatge dels infants a les diverses etapes educatives, millorant així la forma d’expressar-se i ajudant també a estructurar millor les àrees de coneixement de cadascun dels nens i nenes participants. Puntualment, l’Espai Lector també du a terme activitats com lectura col·lectiva, tallers d’escriptura o contacontes, entre d’altres.

Bibliteca, patis i places

Aquest servei el gestiona l’entitat Tot Oci i l’àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de Salt, però sent un espai de lectura té un vincle estret i directe amb les biblioteques municipals del municipi. Durant els mesos d’estiu el servei es manté amb proposta al mateix Mas Mota i també amb activitats a l’espai públic, a patis i places. A l’estiu, l’horari és de 17.30 a 19.45 hores.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, subratlla “la importància de mantenir serveis com l’Espai Lector perquè els nens i nenes de Salt s’aproximin a la lectura i que aquesta porta d’entrada en garanteixi la continuïtat al llarg de tota l’etapa educativa”. Per la seva banda, la primera tinent d’alcalde i regidora d’Acció Social i Ciutadania, Fanny Carabellido, també posa èmfasi “en aquest programa que es porta a terme al Mas Mota, ja que es fa un acompanyament a la lectura dels participants, així com reforçar la lectura a tots els barris de Salt i fer pedagogia perquè els pares i mares dels infants participants facin l’acompanyament educatiu als seus fills. Entenem que fomentar la lectura té múltiples avantatges, ja que ajuda a expressar-se millor, ajuda a millorar l’ortografia i és una eina bàsica per fomentar les habilitats socials dels infants així com la comunicació en general.”