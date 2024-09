Accident de trànsit a Girona al costat del carril bici del caos

Un cotxe i un autobús han xocat avui, a les dues del migdia, al carrer Santa Eugènia de Girona. L'accident s'ha produït al punt on hi ha les obres de la plaça Joan Brossa i on, cada dia, desenes de persones passen caminant pel carril bici que hi ha a l'asfalt amb els vehicles passant a tocar.

Aquest fet provoca una barreja de vianants, bicicletes i patinets i una sensació de caos entorn d'uns treballs adjudicats per la Generalitat.

L'accident s'ha produït entre un turisme que s'incorporava al carrer Santa Eugènia des de la travessia del Carril (a sota les vies) amb un autobús de la línia 3 que anava cap a Salt.

Els usuaris del transport públic han hagut de baixar de l'autobús perquè els dos vehicles han quedat aturats al mig de la carretera fins que ha arribat la policia municipal.

El xoc, en un dia de pluja, ha provocat certa cua de vehicles fins que s'ha redirigit el trànsit cap a la plaça Poeta Marquina.