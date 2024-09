Caos en un carril bici de Girona arran d’unes obres

Hi ha parelles, famílies amb cotxets o amb nens agafats de la mà, gent gran, persones en solitari, grups de joves, treballadors de correus i un ampli ventall d'opcions de vianants que van per la vorera del carrer Santa Eugènia de Girona i en arribar a l'alçada de la plaça Joan Brossa segueixen recte pel carril bici perquè els treballs han ocupat el que abans era la vorera. Passa tant amb vianants que van cap a Salt com cap al centre de Girona. Tot plegat provoca una situació caòtica entre els vianants, ciclistes i patinets que s'acaben trobant en un mateix indret, fins al punt que a vegades s'acaba envaint el carril destinat al trànsit a cotxes.

La zona és a l'alça del carrer Santa Eugènia on s'encreua per sobre, el viaducte del tren. Els treballs en aquella zona van començar fa diverses setmanes. Des d'aleshores, tot el sector està envoltat de tanques. El projecte ha de servir per convertir l'antic aparcament de zona blava en un espai per a vianants i un punt d'espera i de parada dels autobusos de les línies 3 i 4 que passaran pel nou carril bus ràpid entre Girona i Salt i tindran aquí el seu final i inici del recorregut.

L'empresa que està executant l'obra ha hagut de recol·locar alguns dels cartells que informen per on haurien de passar els vianants. També després que Diari de Girona hagi preguntat a l'Ajuntament en diverses ocasions si la senyalització és la que pertocava.

La teoria de la seguretat diu que els vianants haurien de canviar de vorera i seguir per l'altra costat de carrer on hi ha una vorera ampla. A més a més, en els dos extrems de les obres hi ha un pas de vianants i semàfors que faciliten l'acció. Això no obstant, la mandra a fer deu passos de més o el desconeixement estan provocant la reproducció de les imatges perilloses.

En un dels extrems de les obres hi ha un cartell que alerta d'aquestes tasques i un parell de fletxes que semblen indicar per on s'ha de seguir el pas. Però no a l'altre. Els vianants que caminen cap al centre de la ciutat, de sobte acaben topant amb les tanques que envolten les obres. Tot i que desemboquen en un dels passos de vianants que permeten canviar de vorera, la majoria fa cas omís i prefereix esquivar les bicicletes i els patinets, que per un cop, van pel lloc que els pertoca.

La situació es reprodueix a l'altre costat de les obres, amb alguns dels vianants que irrompen de la plaça Poeta Marquina, l'estació de tren o del parc Central. Topen amb la tanca de les obres i en lloc d'anar a buscar la vorera més propera per envoltar els treballs, van resseguint les tanques.

La situació que es viu en aquesta zona fa pensar en el dia a dia a sota de les vies del tren, en el tram que va precisament del carrer Santa Eugènia fins a la ronda Ferran Puig. Aquí s'hi barregen bicicletes, patinets, vianants, motos i cotxes que busquen aparcar. La diferència és que en aquest tram, fa anys, l'Ajuntament va decidir fer-hi compatible aquesta combinació atenent a diferents necessitats. La decisió va causar molt de rebombori per les situacions de perill que s'hi viuen. La possibilitat que hi caminin vianants està marcada amb un senyal vertical als dos extrems.

