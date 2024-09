El PSC demana actuacions immediates als patis interiors comunitaris de Can Gibert

El Grup Municipal del PSC de Girona ha reclamat mesures urgents per part de l'Ajuntament de Girona per garantir la gestió i el manteniment adequat dels patis interiors comunitaris de Can Gibert del Pla, un problema que preocupa des de fa anys els veïns i veïnes del barri. La inacció del govern municipal ha generat un estat de deteriorament i descontrol en aquests espais, que afecten directament la qualitat de vida de la ciutadania.

El 14 de febrer de 2022, el PSC va presentar una moció al ple municipal per incloure aquests patis interiors al domini de l'Ajuntament, moció que va ser aprovada per unanimitat. No obstant això, aquesta iniciativa es va quedar al "calaix de les mocions oblidades", segons denuncia el grup socialista, i dos anys i mig després, encara no s’han implementat mesures concretes per resoldre aquesta problemàtica.

“Guanyem Girona, aleshores a l'oposició, va criticar la falta d'una aposta ferma per part de l'Ajuntament per gestionar aquests espais. Tot i això, l'actual govern ha trigat més d’un any a actuar malgrat la urgència de la situació” ha explicat la portaveu del grup, Bea Esporrín.

El 16 de maig d’aquest any, la defensora de la ciutadania va emetre una recomanació d’ofici perquè l'Ajuntament assumís les seves obligacions en matèria de manteniment i neteja dels espais privatius d’ús públic, com és el cas concret dels patis interiors de Can Gibert. Aquesta recomanació es va fer per evitar la degradació del barri i la discriminació en relació amb altres espais de la ciutat.

"Lamentem profundament que el govern municipal no hagi actuat abans i que hagi estat necessària una recomanació d’ofici per fer-los reaccionar" ha declarat Bea Esporrín, portaveu del Grup Municipal del PSC.

"Des del grup municipal hem estat a sobre del govern per exigir que l'Ajuntament prengui la responsabilitat del manteniment d’aquests patis, però aquest arriba un cop més, tard i malament" ha conclòs la regidora Bea Esporrín.