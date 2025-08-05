Agredeix i roba de nou a una dona en un portal a Girona i torna a quedar lliure
L'home, reincident en aquests fets i en robatoris en establiments, va demanar a la víctima que li obrís la porta i la va tirar per terra per agafar-li la bossa de mà
Arxiu | Agressió brutal per robar una bossa de mà a ple dia a Girona
Un home de 32 anys ha tornat a robar una bossa de mà a una altra dona de Girona després d'assaltar-la en un portal. Els fets van tenir lloc el 24 de juliol a la zona sud de la carretera Barcelona a ple dia. L'individu va localitzar la víctima i la va seguir fins a la portada de casa seva. La dona, que no sabia que la vigilaven, va entrar i va tancar la porta.
El lladre va intentar accedir-hi fins i tot clavant una puntada de peu al vidre de la porta. Al final però, va tocar amb la mà diverses vegades per cridar l'atenció a la dona que acabaria essent la víctima. Ella va acabar obrint-li la porta i l'home la va tirar per terra d'immediat. En un vídeo al qual ha tingut accés Diari de Girona es veu com el lladre i la víctima forcegen fins que l'home aconsegueix endur-se la bossa de mà i fugir.
Una persona va veure l'home que arrencava a córrer en direcció a les naus de l'antiga fàbrica Simon. També la víctima. Un cop identificat, els Mossos d'Esquadra el van detenir aquest diumenge i el van posar a disposició judicial. Aquest dilluns va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar davant d'un jutge.
Fets similars al maig
L'individu és reincident en aquest tipus de robatoris. Fa uns setmanes també va robar una bossa de mà després d'agredir violentament una dona que es disposava a entrar a casa seva. Aleshores va passar al carrer Orient, al tram que correspon a Santa Eugènia de Ter. El lladre va colpejar la dona després d'encastar-la contra una paret.
Amb la noia a terra, l'agressor va ventar cops de peu i de puny a la cara de la víctima fins i tot quan ja havia aconseguit la bossa de mà. Era el 31 de maig i un testimoni va perseguir el lladre que va acabar tirant la bossa tot i que es va fugir amb alguns objectes.
La dona va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra. El testimoni va declarar i va identificar el lladre en una foto. Era un individu conegut per la policia amb multitud d'antecedents.
Agents dels Mossos el van acabar detenint a Lloret de Mar. El van posar a disposició judicial i el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs.
Robatoris a farmàcies, bars i restaurants
Entre els antecedents del passat recent hi ha el robatori en diferents farmàcies de Salt, també de manera violenta, així com en un un pàrquing de Girona. Altres casos són quatre robatoris amb força en bars i restaurants de la capital gironina.
