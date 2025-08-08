TURISME
Girona crea un xat amb intel·ligència artificial perquè els turistes s'informin sobre monuments, hotels i restaurants
Es poden fer preguntes en qualsevol idioma
Girona ha creat un xat que fa servir la intel·ligència artificial (IA) perquè els turistes s'informin sobre la història, els monuments, les rutes per la ciutat i també puguin buscar-hi hotels o restaurants. Per accedir a aquest assistent, tan sols cal escanejar un codi QR i automàticament s'obre una conversa de WhatsApp on el visitant pot demanar tot allò que vol. No cal registrar-se i es poden fer preguntes en qualsevol idioma. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, subratlla que aquest 'xatbot' és una eina "adaptada als turistes d'avui en dia, que sempre van acompanyats d'un mòbil" i destaca que, gràcies a les dades estadístiques que se n'obtinguin, l'ajuntament també podrà "millorar l'experiència del visitant".
El nou assistent virtual forma part dels projectes que s'inclouen dins del paquet del 'Menja't Girona', una iniciativa que ha rebut fons europeus i que vol impulsar la ciutat com a destinació turística intel·ligent. El projecte per desplegar-lo ha suposat una inversió de 17.538,95 euros.
A través d'aquest 'xatbot', que fa servir l'aplicació WhatsApp, els visitants poden demanar tot allò que desitgin i reben una resposta pràcticament a l'instant. Per exemple, saber quan obren els museus i monuments de la ciutat, com moure's en transport públic, planificar una ruta pels principals atractius de Girona o trobar un lloc on poder menjar o allotjar-se.
Per accedir-hi, la mecànica és bastant simple. N'hi ha prou amb escanejar un codi QR amb el mòbil perquè automàticament s'obri una conversa al WhatsApp i es pugui començar a xatejar amb l'assistent intel·ligent. El turista no s'ha de registrar ni tampoc donar cap dada personal.
Els codis QR es troben impresos a una vintena de cartells que s'han repartit arreu de la ciutat. N'hi ha set de penjats a pals turístics situats en diferents carrers, i la resta s'han instal·lat a l'interior d'edificis i equipaments (per exemple, a les oficines de turisme o a les estacions de tren i autobús).
Tot i que als cartells la informació hi apareix en quatre idiomes -català, castellà, anglès i francès- un cop s'obre el xat, el visitant pot fer les preguntes en la llengua que desitgi. A través de la IA, el 'xatbot' li respondrà la consulta i, a més, també li donarà informació addicional (per exemple, si vol informació sobre un museu en concret, li facilitarà l'enllaç a la seva web).
En cas que desitgi saber on pot allotjar-se, o bé on anar a fer un àpat, l'assistent intel·ligent li donarà informació sobre hotels, bars i restaurants de manera aleatòria; és a dir, que no sempre seran els mateixos.
"Adaptada al nou turisme"
La vicealcaldessa de Girona subratlla que aquest 'xatbot' es concep, de fet, com una guia turística intel·ligent per "donar resposta a totes aquelles preguntes que tinguin els visitants". La informació que inclou aquest assistent s'ha extret de fonts pròpies de l'ajuntament, que durant mesos ha estat treballant per incorporar-hi les diferents respostes a través de la IA.
"Per tant, és una eina adaptada al turisme d'avui en dia, que va sempre acompanyat d'un telèfon mòbil, amb l'objectiu d'oferir una experiència de qualitat", afirma Gemma Geis.
En paral·lel, però, aquest assistent també permetrà que l'ajuntament tingui dades qualitatives -totes, anònimes- sobre quin tipus de consultes fan els turistes. "Podrem saber què és allò que més demanen i quines són les seves preferències; i d'aquesta manera, avaluar la feina que estem fent, saber què podem corregir i prendre decisions acordades amb el sector per millorar l'experiència dels visitants", conclou la vicealcaldessa de Girona.
