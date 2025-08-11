Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
Els Mossos detenen dos homes acusats de lesions i danys
Una baralla entre tres homes va derivar en un intent d’atropellament, un ferit greu -que va acabar dins del riu- i dos detinguts pels Mossos d’Esquadra.
Els fets van tenir lloc la nit del divendres 8 d’agost, cap a dos quarts d’onze, al barri de Can Gibert del Pla de Girona. Tres homes que es coneixien es van barallar en un bar de la zona. La discussió va escalar fins que un d’ells va fugir corrents, cridant demanant ajuda a les persones que es trobaven a prop.
Els altres dos individus van pujar en un cotxe i van començar a perseguir-lo amb la intenció d’atropellar-lo. Quan el fugitiu circulava pel carrer del Riu Güell, a l’alçada de la rotonda amb el mateix nom, va decidir saltar al riu Güell des d’un pont, ja que no tenia via d’escapament.
L’home que va saltar al riu va resultar ferit greu i va ser traslladat a l’hospital Josep Trueta amb diverses costelles trencades, tot i que la seva vida no corre perill.
El vehicle va acabar encastat contra la tanca i un arbre, ocasionant importants danys materials.
Diversos testimonis van alertar els serveis d’emergència, i a la zona es van desplaçar la Policia Municipal de Girona, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), els Bombers i els Mossos d’Esquadra.
S'entreguen
Els presumptes agressors van fugir del lloc intentant no deixar rastre, però finalment es van presentar voluntàriament a la comissaria dels Mossos. Tots dos, amb antecedents policials per diversos delictes, van ser detinguts pels fets.
Els Mossos d’Esquadra confirmen que els detinguts, de 42 i 47 anys, estan acusats de ser presumptes autors d’un delicte de lesions i un delicte de danys.
