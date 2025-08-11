Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
La policia ha acreditat que Vladímir Artiakov, home clau de la indústria militar russa, va utilitzar la sogra, de 97 anys, per comprar una «luxosa mansió» a s’Agaró, finques i dos cotxes, malgrat que no tenia permís de conduir
Tono Calleja / Jesús G. Albalat
La Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia (CNP) ha aconseguit acreditar que el director general adjunt primer de la corporació estatal russa Rostec, Vladímir Artiakov, un oligarca lligat al president Vladímir Putin, es va valer de familiars per blanquejar 16.026.684 euros al comprar una «luxosa mansió» a la Costa Brava amb «diners il·lícits procedents de Rússia», segons revela un informe del passat 8 de maig de 2025, al qual ha tingut accés en exclusiva EL PERIÓDICO.
Els agents que firmen l’informe defineixen aquesta corporació d’empreses públiques, que inclou fins a 11 hòldings empresarials que operen en la indústria militar russa, com «el principal desenvolupador i fabricant rus d’equips d’avions».
Testaferro de la seva família
El directiu d’aquesta corporació pública russa, Vladímir Artiakov, va utilitzar la seva sogra de 97 anys, Anna Kurepina, «com un testaferro de la seva pròpia família, fent que aquesta i el seu patrimoni quedessin ocults després de la mateixa, la que haurien utilitzat com a part d’un entramat dissenyat en origen per al blanqueig de capitals a través de diferents operacions immobiliàries de diners il·lícits» de Rússia, especifica la policia en el seu ofici, que destaca que el clan familiar va adquirir un total de vuit finques per un valor d’uns 14 milions d’euros.
Aquestes propietats van acabar a nom del fill gran del magnat, Dmitry Artiakov, que va ser detingut el passat 14 de juliol a s’Agaró. No obstant, en la vista en la que Anticorrupció va reclamar l’ingrés a presó d’aquest ciutadà rus a canvi d’una fiança d’un milió d’euros, els fiscals Juan José Rosa i José Grinda van assenyalar directament com a responsable de l’operativa al patriarca, Vladímir Artiakov, a qui relacionen de forma indiciaria amb el saqueig del Tresor públic del país governat per Putin. Aquest oligarca, que va ser governador de la regió russa de Samara, no està formalment imputat en el procediment que investiga a l’Audiència Nacional el jutge Ismael Moreno. La resta dels diners rebuts a Espanya pels Artiakov, fins als 16 milions d’euros, van servir per sufragar reformes de les finques adquirides i fins i tot una assegurança a nom del mateix patriarca.
Durant el registre de la mansió el juliol passat, els fiscals i els agents de l’UDEF van trobar uns 220.000 euros en metàl·lic i un cotxe marca Lexus model 350, pel que el fill de l’oligarca hauria pagat amb la seva targeta de crèdit 123.000 euros. Després de quedar a llibertat, per decisió del jutge Ismael Moreno, Vladímir Artiakov ha reclamat la devolució d’aquests fons, així com de tres rellotges de gran valor que li van ser intervinguts.
Com préstecs
La policia desenvolupa aquestes indagacions en el si de la investigació del jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno, que segueix el rastre a Espanya el presumpte blanqueig de 35 milions d’euros procedents del saqueig que va patir el Tresor rus en operacions vinculades al fons de capital rus Hermitage Capital Management, que hauria superat els 200 milions d’euros. Aquestes indagacions van ser iniciades per la Fiscalia Anticorrupció després de presentar el ciutadà britànic Bill Browder dos denúncies, una el 2017 i la segona el 2018, en les quals aportava informació concreta de dues d’operatives de blanqueig de diners a Espanya, en concret a Tenerife i a Girona.
«Casi el 70% de les transferències internacionals rebudes procedeixen de la societat Delco Networks SA, sumant un total de 12.720.000 euros, confirmant-se així el manifestat pels denunciants del Fons Hermitage», ressalta el dossier policial, que revela que aquests fons arribaven com si es tractessin de préstecs. Una operació que segons l’UDEF és poc realista, doncs «els préstecs es van concedir a una persona d’avançada d’edat, que en aquell moment tenia 80 anys i en els quals es recollia que el termini màxim per a la devolució dels mateixos seria de 10 anys», malgrat que la policia afirma que aquesta àvia «necessitaria centenars d’anys per poder tornar les quanties degudes».
Frau en el Tresor rus
A altres, l’arribada d’aquests diners a Espanya es va produir després del suposat frau en el Tresor rus, que va enviar els 230 milions de dòlars de diners públics del Govern de Putin «als comptes de les tres antigues societats de la cartera del Fons Hermitage (Rilend, Makhon i Parfenion), controlades en aquell moment per l’organització criminal», que va apartar de la direcció a Browder, que va patir una persecució per part de l’Executiu rus, per la qual cosa va abandonar el país.
La firma Delco Networks SA també hauria pagat a Suïssa 800.000 euros al violoncel·lista Sergei Roldugin per la compra de 70.000 accions de la companyia Rosneft, una petrolera russa de capital majoritàriament públic. Aquest músic és, va informar la BBC, amic des de l’adolescència de Valdímir Putin i fins i tot padrí de la seva filla María.
«Un familiar molt pròxim»
«És a dir, el compte bancari objecte d’aquest informe hauria sigut obert a Espanya per un familiar molt pròxim a una persona que va ocupar un lloc polític a Rússia [Artiakov], i que ha sigut i és, un alt càrrec de diferents empreses estatals. El compte, per tant, hauria sigut utilitzat per a la recepció de fons il·lícits des de l’exterior que es van aplicar a la compra d’actius immobiliaris d’una quantia rellevant», detalla l’ofici policial, que inclou dues imatges en les quals apareix «Vladímir Artiakov junt amb el president de la Federació Russa, Vladímir Putin, quan el primer era el governador de la regió de Samara.»
Les transferències de diners van ser realitzades a través de comptes de l’Ukio Bankas de Lituània, banc que de forma directa o «mitjançant la utilització de bancs corresponsals, com el Danske Bank i el Sampo Bank, va moure milions de dòlars procedents del frau massiu d’evasió fiscal que ens ocupa, des de Rússia a Occident», revela al seu informe l’UDEF.
A més de l’esmentada empresa Delco Networks, creada en Illas Verges Britàniques, unes altres dues societats «fictícies», la panamenya Dino Capital SA i la xipriota Digimarket Holdings Limited «formarien part de l’entramat ‘Troica Laundromat [bugaderia Troika] a través del que van realitzar transferències al compte bancari espanyol dels Artiakov. Malgrat que la titular formal del compte era la sogra, Anna Kurepina, que la controlava i feia ús d’ella era Dmitry Artiakov, qui segons la policia va utilitzar a la seva àvia anciana «com una pantalla per tapar el nom del seu net», que era el titular real, propietari i gestor dels fons de la mateixa».
Així mateix, com a apoderades estaven la filla Tatiana Artiakova [dona de l’oligarca], i María Baer Pakhomova, germana de Roman Pakhomov, director d’Avia Capital-Service, l’empresa de lísing de Rostec, liderada per Vladímir Artiakov. María Baer Pakhomova també va ser detinguda el juliol per la policia espanyola junt amb el fill gran de Vladímir Artiakov.
Una vegada rebuts els fons a Espanya, la família Artiakov va comprar les finques a Girona, en S’Agaró que finalment Anna Kurepina va vendre el 2014 Rússia al seu net Dmitry Artiakov per 3.560.000 d’euros menys. Aquest suposat pagament, de la veracitat del qual dubta l’UDEF, es va fer des d’un banc estatal sancionat per finançar projectes militars russos.
En concret es tracta de Novikombank, «filial de la corporació Rostec (propietària del 98,92% del seu accionariat), exercint un paper fonamental en la implementació dels programes del govern rus destinats al desenvolupament d’indústries d’alta tecnologia a Rússia, finançant projectes militars i civils «, diu la Policia, que revela que Yuri Artiakov, «germà petit d’Artiakov» va arribar a ser president de l’entitat financera.
També Dmitry Artiakov va adquirir un Porsche Cayenne i un tot terreny, que va estar a nom de l’àvia, malgrat que aquesta no disposava de permís de conduir.
Fabricant del Kalàixnikov
En una operativa gairebé idèntica a la d’Artiakov, familiars de l’esmentat Serguei Chemezov, considerat un dels més íntims col·laboradors del president rus i número u de Rostec, fabricant entre altres productes del fusell Kaláshnikov, també van adquirir propietats de luxe a la Costa Brava.
El 2017, la fillastra d’aquest membre del cercle més pròxim de Putin es va fer, gràcies a un preu de venda inusualment sota, amb una luxosa vila en la urbanització de S’Agaró Vell.
La policia assenyala quatre protagonistes
L’informe de la policia relata el presumpte blanqueig de fins a 16 milions d’euros a través d’una trama en la qual destaquen quatre persones. Els diners els va rebre a Espanya l’àvia de 97 anys Anna Kurepina, sogra de l’exgovernador de la regió russa de Samara, Vladímir Artiakov, actualment directiu del conglomerat rus d’empreses denominat Rostec, que té gran protagonisme en la indústria de defensa del país governat per Putin.
Dos protagonistes més són Dmitri Artiakov, fill de Vladímir Artiakov, que va ser detingut al juliol a Girona pel presumpte blanqueig de capitals en el qual està involucrat la seva família. Va néixer el 14 de març de 1983 a Moscou, està casat amb Iúlia Artiakova i té el seu domicili a la població de Castell-Platja d’Aro (Girona).
Per acabar, és Maria Baer Pakhomova, germana de Roman Pakhomov, director d’Avia Capital Service, l’empresa de lísing de Rostec, liderada per Vladímir Artiakov. El seu nom original era Maria Volkova, però a l’adquirir la nacionalitat espanyola va passar a ser Maria Baer Pakhomova. És agent immobiliària i vivia a Castell-Platja d’Aro. La policia explica que Kurepina li hauria concedit poders especials per comprar immobles i disposar de comptes.
