Els Marrecs de Salt posen rumb a l'Índia per portar-hi la cultura castellera
Dijous participaran en una tradicional festa hindú que consisteix a fer torres humanes
Una seixantena d'integrants dels Marrecs de Salt han posat rumb aquest dilluns matí cap a l'Índia, on portaran la cultura castellera els pròxims dies. Alguns membres de la colla ja van arribar fa uns dies a terres asiàtiques, però la gran majoria han marxat aquest dilluns. Primer, en un vol que els portarà fins a Istanbul i d'allà l'agafaran fins a l'Índia.
Serà a Bombai on dijous participaran en la tradicional festa hindú anomenada Govinades. Són les torres humanes que s'alcen segons la tradició hinduista durant el festival religiós hindú Janmaashtami per celebrar el naixement de Krixna, també anomenat Govinda.
Les construccions govindes es basteixen a partir de diferents bases, equiparables als folres, manilles i puntals dels castells, i a dalt de tot s'hi desplega un pilar. Són construccions que, a més, sorprenen per la rapidesa amb què les completen. La colla govinda més coneguda la formen els Jai Jawan. Aquesta seria la construcció més alta del món, ja que tots els seus components van drets. Això, a diferència dels castellers, on l'aixecador està ajupit i l'enxaneta amb les cames obertes.
Ajuda de 5.000 euros
En el ple municipal del mes de juny, l'Ajuntament de Salt va aprovar una modificació de crèdit per ajudar als Marrecs en el viatge a Bombai. L'ajuda és de 5.000 euros, que han servit per finançar part dels costos que suposa fer el viatge. Altres colles catalanes, com els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Sant o els Capgrossos de Mataró, també han viatjat els últims anys a l'Índia per participar en aquesta festa.
Un cop tornin del viatge, la següent actuació dels Marrecs serà a la Festa de Major de Granollers el 31 d'agost, on s'intentaran recuperar de les sensacions agredolces de l'última actuació. En la Festa Major de Salt, van fer dos intents desmuntats del 5 de 8. En aquest segon tram de temporada, la intenció de la colla saltenca també era poder tornar a fer castells de nou.
