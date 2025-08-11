Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
S’han instal·lat en quatre punts de la ciutat amb l’objectiu de millorar la seguretat viària i reduir la velocitat del trànsit
Els quatre nous radars fixos instal·lats en diversos punts de la ciutat de Girona entraran en funcionament aquest dimecres, 13 d’agost. L'objectiu principal dels aparells és millorar la seguretat viària, pacificar el trànsit, reduir el nombre d’accidents, minimitzar la contaminació acústica i atmosfèrica, i afavorir la qualitat de vida de la ciutadania.
Els radars s’han ubicat en els següents emplaçaments:
- carrer de Pedret, a l’altura del número 146 (límit: 30 km/h)
- avinguda de Josep Tarradellas i Joan, davant de l’escola Maristes de Girona (límit: 30 km/h)
- carrer del Riu Güell, a l’altura del número 166 (límit: 40 km/h)
- encreuament entre el carrer de Barcelona i el carrer de la Creu (límit: 40 km/h)
Un dels radars està ubicat a l'avinguda Josep Tarradellas, davant l'escola Maristes, i un altre davant el número 166 del carrer del Riu Güell entre la rotonda del Passeig d'Olot i la rotonda del Riu Güell, ja al barri de Can Gibert. Per altra banda, n'hi ha un altre a l'encreuament entre el carrer de Barcelona i el carrer de la Creu. Finalment, també es posarà en funcionament dimecres l'aparell al davant del número 146 del carrer de Pedret, a tocar del centre cívic del barri.
Fa un any, Diari de Girona va avançar que s'instal·larien aquests quatre radars fixos. El contracte va ser adjudicat a l'empresa Tradesur SA, que va ser l'única que es va presentar al concurs públic de l'Ajuntament de Girona. La companyia així, s'ha encarregat del subministrament i serveis d'instal·lació i posada en funcionament dels aparells per un import de 139.185,67 euros (similar al preu de sortida). Les tasques també inclouen fer-ne el manteniment.
Radars pedagògics
Els cinemòmetres, això sí, funcionen en només un sentit de circulació. A Pedret ho fa direcció al centre de la ciutat, mentre que al carrer Barcelona controla els vehicles que van cap a la plaça Marquès de Camps. El que s'ha instal·lat davant dels Maristes funciona pels vehicles que es dirigeixen cap al pont del Dimoni, i el que hi ha al carrer del Riu Güell funciona pels que van cap a la plaça de Salt.
A més, el contracte inclou la instal·lació de quatre radars pedagògics que tenen la finalitat d’informar el conductor del seu excés de velocitat a les vies públiques, per tal de reduir-la. Un cop calculada la velocitat exacta del vehicle apareix la velocitat en color verd o ambre. Quan la velocitat és excessiva apareix la velocitat en color vermell. Els radars pedagògics s'han col·locat a prop dels radars.
Accidents, entorns escolars i queixes
Els indrets on s'han instal·lat els radars s'han escollit tenint en compte una sèrie de criteris. En primer lloc, per ser punts on es concentren més accidents d’accidents. Per exemple, l'avinguda Josep Tarradellas i el carrer Barcelona són vies que any rere any figuren en les posicions capdavanteres del llistat dels carrers de la ciutat amb més acumulació d'accidents. Tot i que la contaminació ha baixat en els últims anys a Girona, el carrer del Riu Güell va ser el segon punt mesurat de la ciutat que més concentració de diòxid de nitrogen va tenir de mitjana el 2024. El carrer Barcelona va ser el tercer i l'avinguda Josep Tarradellas també figura al llistat.
També s'ha tingut en compte la seva proximitat a entorns sensibles, com ara escoles, per col·locar els aparells. Entre d'altres, l'escola Maristes, l'escola Santa Eugènia (coneguda com a Col·legi Groc) o l'escola doctor Masmitjà queden molt a prop d'on hi ha els cinemòmetres. Finalment, s’han tingut en compte les queixes registrades per excés de velocitat o soroll a l'hora d'escollir els punts pels radars.
