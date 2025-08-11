MOBILITAT
Lluc Salellas reclama que s'estenguin els nous abonaments de Rodalies a totes les demarcacions: "És una situació injusta"
L'alcalde de Girona considera els nous títols "un greuge evident" amb els ciutadans que viuen fora de l'àrea metropolitana
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, exigeix al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que estengui els nous abonaments de Rodalies a totes les demarcacions catalanes. En una carta que ha enviat a la consellera Sílvia Paneque, Salellas considera que els títols han de ser els mateixos en els serveis de Rodalies que hi ha a Girona, Tarragona i Lleida per tal que s'incentivi l'ús del transport públic. En aquest sentit, l'alcalde de Girona considera "un greuge evident" que els nous títols només siguin per a ciutadans que viuen a l'àmbit metropolità de Barcelona, ja que per a la resta agafar el tren suposa una despesa molt més elevada. Per aquest motiu, Lluc Salellas demana que revisin "amb urgència" la situació.
Pràcticament un mes després de l'entrada en funcionament dels nous abonaments de Rodalies i de la caiguda del títol gratuït per a viatgers recurrents, l'alcalde de Girona ha reivindicat estendre el model de tarifa plana per a tots els serveis de Rodalies de Catalunya. Lluc Salellas ha enviat una carta a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per reivindicar-ho.
Salellas recorda que els veïns de l'àrea metropolitana de Barcelona poden pagar 20 euros al mes i fer servir tantes vegades com vulguin els trens de Rodalies, independentment de l'estació d'origen o de destinació. Per contra, tots aquells que viuen fora de l'àrea metropolitana han retornat als abonaments de Regional que hi havia abans de la iniciativa gratuïta. Aquests títols tenen un cost diferent en funció dels quilòmetres que es facin.
Per aquest motiu, l'alcalde de Girona considera que els gironins pateixin "una situació injusta", ja que molts d'ells "depenen diàriament del servei ferroviari per motius laborals, educatius o personals". A més, Salellas considera que cal treballar per impulsar el transport públic i "afavorir la sostenibilitat ambiental amb igualtat i en tot el territori". L'alcalde insisteix a la consellera que estudiï la manera per ampliar els abonaments als serveis ferroviaris de Girona, Tarragona i Lleida, on també tenen Rodalies.
L'alcalde recorda que en l'últim plenari del 28 de juliol es va aprovar una moció en relació a les millores ferroviàries a la ciutat. Entre d'altres punts, la moció demana "finalitzar la declaració de nucli de Rodalies a Girona, Tarragona i Lleida" i també "fer possible l'aplicació de les noves tarifes d'abonament". El text també incorporava la petició d'un pla d'actuació abans d'acabar l'any per millorar el servei de Rodalies de Catalunya en la connexió amb Girona i els municipis de l'àrea urbana.
