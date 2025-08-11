Rostec, el conglomerat en mans de buròcrates russos del KGB implicat en la trama
Sota el mandat de Putin, el conglomerat presidit per Serguei Txémezov, antic company del president al KGB, ha aconseguit el control de la indústria russa i és «palanca» per al domini del Kremlin
Marc Marginedas
Es van conèixer als anys 80, quan tant l’un com l’altre havien sigut destinats a Dresden, a l’antiga Alemanya Oriental, com a agents del KGB, compartint el mateix edifici d’apartaments. Serguei Txémezov tenia rang de general, mentre que Vladímir Putin era únicament tinent coronel.
«Vivíem a la mateixa casa i ens comunicàvem d’una manera molt pròxima. En un llarg viatge a l’estranger, un sempre s’entén amb els compatriotes», va explicar Txémezov en una entrevista.
Avui, el company d’armes de l’actual president de Rússia s’ha convertit en l’industrial més influent del país, en qualitat de president de Rostec, un conglomerat gegant que agrupa set centenars de companyies i catorze hòldings empresarials, ocupa gairebé mig milió de treballadors i fabrica el gruix de les armes que es fan servir en la guerra d’Ucraïna. Anomenat en rus Rospylesos (si fa no fa una cosa com ara aspirador de Rússia), el grup controla totes les empreses que constitueixen el cor industrial de Rússia, i per això s’ha convertit en «una de les palanques» que permeten al Kremlin exercir «el seu domini» sobre la vida econòmica del país, fins a un punt ignot en qualsevol país occidental, valora la web Putin’s list.
Envoltats de luxe
El luxe és el company inseparable dels directius d’aquest conglomerat gegant industrial. D’acord amb una recent investigació elaborada per Radio Free Europe, Txémezov i dos col·legues -Nikolai Kolesov, director general d’Helicòpters de Rússia, i Aleksandr Mikheev, el seu homòleg a Rosoboronexport, l’agència intermediària en les exportacions i importacions del sector militar- posseeixen viles valorades en desenes de milions de dòlars al complex Al-Jumeirah, una illa artificial en forma de palmera al golf Pèrsic davant Dubai. Entre les extravagàncies que tenen aquestes propietats, que disposen d’accés directe a la platja, hi ha banyeres de quars de color rosa o verd valorades en un milió de dòlars. El lloc rep la visita del conseller delegat de Rostec com a mínim una vegada a l’any.
Rostec també és sinònim de corrupció, frau i evasió de capital. Segons investigacions portades a terme pel Projecte de Denúncia de la Corrupció i el Crim Organitzat (OCCRP), els familiars de Txémezov van arribar a acumular propietats per valor de 400 milions de dòlars, inclòs el Valerie, un iot de 85 metres d’eslora a nom de la seva fillastra Anastasia Ignatova a través d’una companyia basada en les illes Verges anomenada Delima Services Limited. La seva mare, Ekaterina Ignatova, segona dona de Txémezov, tenia el 5,1% de la companyia de gas Itera.
L’últim episodi de la saga Rostec es va viure, com ja vam explicar, a principis de juliol a Girona. Dmitri Artiakov, fill del vicepresident de Rostec, Vladímir Artiakov, va ser detingut, acusat de blanquejar al nostre país 14 milions de dòlars procedents dels 230 milions que diversos funcionaris russos es van apropiar il·legalment el 2007 de l’empresa Hermitage Capital Managment, de l’empresari britànic William Browder.
Estafa massiva
En aquesta estafa massiva hi van participar agents policials i funcionaris d’Hisenda, jutges, banquers i membres de la màfia russa, i va provocar l’aprovació del Congrés dels EUA de l’anomenada llei Magnitski, en nom de l’advocat Serguei Magnitski, encarregat d’investigar-la, que va morir a la presó el 2009 després d’haver patit tortures terribles.
