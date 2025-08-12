Cervià de Ter comença les obres per naturalitzar l’entorn del monestir

També es fan tasques per canviar la xarxa d'aigua de tres carrers del municipi

Les obres a l'entorn del montestir de Cervià de Ter.

Les obres a l'entorn del montestir de Cervià de Ter. / Ajuntament de Cervià de Ter

Cervià de Ter

L'Ajuntament de Cervià de Ter ha iniciat recentment el projecte de naturalització del monestir de Santa Maria, d’origen medieval i on hi ha la majoria de les dependències i serveis municipals. L’objectiu de l’obra és crear “un espai verd al bell mig del poble” afirma l’alcalde, Guillem Surroca, perquè es trauran un total de 600 metres quadrats de paviment de la plaça dura de davant del monestir per plantar-hi lledoners, falsos pebrers i xiprers.

El conjunt d’arbres proporcionaran ombra, convertint la plaça en un petit bosc on s'ubicaran bancs, balises i una font d’aigua. El projecte costa 141.152,96 euros, i el 95% és finançat per a Generalitat de Catalunya a través d’una subvenció per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Segons l’alcalde i regidor d’urbanisme “és un projecte clau del nostre govern per generar zones verdes i combatre el canvi climàtic”.

Maquinària en les obres de davant el monestir. / Ajuntament de Cervià de Ter

Al mateix temps, han començat les obres per substituir la xarxa d’aigua de tres carrers del poble, ja que es troba molt malmesa. Durant aquest mes d’agost es canviarà el tub d’aigua de dos carrers del poble de Raset i el setembre el del carrer Girona de Cervià de Ter, via central del nucli antic i que encara té la xarxa d’uralita.

Aquesta obra és finançada per una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua que va sorgir arran de l’extrema situació de sequera que va patir el país. “És essencial pels pobles petits que la Generalitat o les Diputacions destinin diners mitjançant subvencions per substituir les xarxes d’aigua en mal estat i reduir així la gran quantitat d’aigua que es perd”, explica Surroca.

