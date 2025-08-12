Cervià de Ter comença les obres per naturalitzar l’entorn del monestir
També es fan tasques per canviar la xarxa d'aigua de tres carrers del municipi
L'Ajuntament de Cervià de Ter ha iniciat recentment el projecte de naturalització del monestir de Santa Maria, d’origen medieval i on hi ha la majoria de les dependències i serveis municipals. L’objectiu de l’obra és crear “un espai verd al bell mig del poble” afirma l’alcalde, Guillem Surroca, perquè es trauran un total de 600 metres quadrats de paviment de la plaça dura de davant del monestir per plantar-hi lledoners, falsos pebrers i xiprers.
El conjunt d’arbres proporcionaran ombra, convertint la plaça en un petit bosc on s'ubicaran bancs, balises i una font d’aigua. El projecte costa 141.152,96 euros, i el 95% és finançat per a Generalitat de Catalunya a través d’una subvenció per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. Segons l’alcalde i regidor d’urbanisme “és un projecte clau del nostre govern per generar zones verdes i combatre el canvi climàtic”.
Al mateix temps, han començat les obres per substituir la xarxa d’aigua de tres carrers del poble, ja que es troba molt malmesa. Durant aquest mes d’agost es canviarà el tub d’aigua de dos carrers del poble de Raset i el setembre el del carrer Girona de Cervià de Ter, via central del nucli antic i que encara té la xarxa d’uralita.
Aquesta obra és finançada per una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua que va sorgir arran de l’extrema situació de sequera que va patir el país. “És essencial pels pobles petits que la Generalitat o les Diputacions destinin diners mitjançant subvencions per substituir les xarxes d’aigua en mal estat i reduir així la gran quantitat d’aigua que es perd”, explica Surroca.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu