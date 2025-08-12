Girona crea uns premis per reconèixer els joves "influencers" que fan contingut en català
Els guardons tindran una categoria per a projectes consolidats i una altra per a projectes emergents i les candidatures per participar-hi es poden presentar fins al 15 de setembre
Girona, a través de la Fundació Cultural El Foment i amb la col·laboració de l’Ajuntament, organitza la primera edició dels Premis Estik Tokat, uns guardons que volen reconèixer la creativitat digital en català entre el jovent i que posen el focus en el talent vinculat a les comarques gironines. Aquesta iniciativa consolida i dona continuïtat a la jornada sobre creació digital en català impulsada pel consistori l’any 2024, i fa un pas endavant amb el reconeixement institucional a través d’aquests premis.
Els premis inclouen dues categories: el Premi Llengua Viva, per a projectes consolidats en català amb impacte significatiu a les xarxes i connexió amb la realitat gironina (dotat amb 500 euros), i el Premi Girona Emergent, per a creadors i creadores emergents del territori amb propostes de qualitat i projecció de futur (dotat amb 300 €).
“Amb l’impuls d’aquests premis donem resposta a un dels 64 punts de l’acord de govern. Amb aquests guardons Girona vol posicionar-se com a referent en la promoció del català en l’àmbit digital i donar suport als joves que fan créixer la llengua a les xarxes socials”, ha explicat la tinenta d’alcaldia i regidora de Servei a les Persones i Convivència i de Llengua Catalana, Núria Riquelme Zurita.
La gala de lliurament dels premis tindrà lloc el 26 de setembre de 2025 al Centre Cultural La Mercè i comptarà amb la presència de figures destacades del panorama digital i cultural català. Amb aquesta proposta, Girona vol consolidar-se com a referent en la promoció del català en l’àmbit digital i donar visibilitat als joves que fan créixer la llengua a les xarxes.
Les bases per presentar candidatures ja són públiques i es poden consultar al web d’El Foment (www.elfoment.org) i a la web de Llengua Catalana de l’Ajuntament de Girona (https://web.girona.cat/llenguacatalana). El període per participar-hi és obert fins al 15 de setembre de 2025. Per optar-hi, cal tenir 16 anys o més, crear contingut original en català i acreditar una vinculació clara amb les comarques gironines, sigui per residència, temàtica o trajectòria
