Intervinguts preservatius, begudes i aliments de contraban en 10 establiments de Girona i Salt
La Guàrdia Civil ha confiscat més de 41.000 productes destinats al consum humà que vulneraven les normes sanitàries, fiscals i de seguretat europees i estatals
Un dispositiu d’inspecció dut a terme per la Guàrdia Civil ha permès detectar greus irregularitats en 10 establiments ubicats a Girona i Salt. L’operació ha culminat amb la confiscació de 41.460 productes, entre ells begudes alcohòliques, preservatius, gelatines, mantegues i llavors alimentàries de contraban, valorats en 94.576,56 euros.
Els agents de la Unitat d'Anàlisi i Investigació Fiscal i Fronterera (UDAIFF) de la Comandància de Girona van realitzar les inspeccions a finals de juliol i principis d’agost, centrant-se en establiments majoristes i comerços. Els productes intervinguts, procedents de països com Hondures, Guatemala, Tailàndia, Equador i Malàisia, no complien la normativa europea ni estatal en matèria de seguretat alimentària, etiquetatge, fiscalitat ni control sanitari.
Greus incompliments
Segons la Guàrdia Civil, les begudes alcohòliques no portaven els precintes fiscals reglamentaris, el que suposa una infracció de la Llei 6/2011 de repressió del contraban i del Reial decret 1166/1995 sobre impostos especials. Pel que fa als productes sanitaris, com els preservatius, s’ha detectat que estan falsificats i no compleixen els requisits de seguretat, posant en risc la salut pública.
En l’àmbit alimentari, molts dels envasos presentaven etiquetatge incomplet o incorrecte, sense informació sobre al·lèrgens, ingredients o amb textos en idiomes no oficials, contravenint el Reglament Europeu 1169/2011 i el Reial decret 1334/1999 sobre etiquetatge dels aliments.
A més, els establiments inspeccionats no disposaven dels registres sanitaris necessaris ni de les autoritzacions corresponents, eludint els controls establerts per les autoritats sanitàries europees.
Actes d'infracció
Les actuacions dutes a terme han derivat en actes d’infracció per part de la Guàrdia Civil, que han estat trameses juntament amb el material confiscat al Departament de Duanes de la Jonquera (Seccions de Contraban i d’Impostos Especials), així com al Departament de Consum i Seguretat Alimentària de la Generalitat de Catalunya, segons informa el cos armat.
