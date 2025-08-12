Les obres de la nova biblioteca del campus de Medicina de la UdG preveuen acabar l'octubre
Un cop acabades les reformes, que tenen un cost de gairebé un milió d'euros, caldrà equipar l'espai
Les obres de la reivindicada biblioteca del campus Centre de la Universitat de Girona preveuen acabar el mes d'octubre. El passat 26 de maig va donar el tret de sortida la reforma dels locals ubicats al número 3-5 del carrer de la creu, a tocar de les facultats de Medicina i Infermeria. Segons expliquen fonts de la mateixa institució "la data prevista de finalització és a l’entorn de Fires", tot i que posteriorment encara faltarà equipar l'espai perquè l'alumnat en pugui fer ús.
Fins a una dotzena d'empreses es van presentar al concurs públic, en uns treballs que finalment es van adjudicar a l'empresa Eiffage Energia SLU. Les obres es fan per 990.315,77 euros, tot i que el preu de sortida era d'1,2 milions. A grans trets, s'està adaptant la planta baixa (366 metres quadrats) i la planta entresol (509 metres quadrats) d'aquests locals connectats entre si per fer-hi la nova biblioteca.
Per una banda, a la planta baixa s'ubicaran les activitats més sorolloses que es facin a la biblioteca. S'hi trobarà la recepció, una zona de lectura destesa o una sala polivalent, que podrà servir també com a sala de formació ocasional. També hi haurà els lavabos i espais auxiliars com l'arxiu, el magatzem o sales tècniques. Mentrestant, a la planta entresol se situaran les activitats que requereixen més silenci i concentració, com els punts d'estudi o lectura. Tot això, perquè entre una planta i l'altra no hi ha interferències.
Increment d'alumnes
El nombre d'estudiants dels graus d'Infermeria i Medicina a la UdG ha incrementat notablement en els últims anys. De fet, són els que han rebut més sol·licituds d'estudiants per preinscriure's de cara el pròxim curs, 2025-26. Infermeria en va rebre 367 i Medicina 317. El grau d'Infermeria va créixer un 24,2% en nombre d'alumnes entre els cursos 2018-19 i 2023-24, passant de 532 matriculats a 665. El de Medicina ho va fer un 6,7%, de 488 a 521.
A conseqüència d'aquest augment d'estudiants, el campus Centre ha patit diferents actuacions en els últims anys per fer créixer els espais destinats a fer classe. Una d'aquestes accions, és convertir la que fins ara havia estat la biblioteca del campus, ubicada a la quarta planta, en sis aules d'entre 45 i 60 metres quadrats. La UdG preveu que les aules ja estiguin operatives aquest setembre. En previsió d'això, la institució va comprar aquest edifici annex on s'està fent la nova biblioteca el 2022.
Protestes estudiantils
El fet de perdre la que fins ara havia estat la biblioteca ha provocat diferents protestes per parts dels estudiants del campus Centre. Finalment, es va arribar a un acord per fer servir una aula destinada a estudi, que també s'usa un 30% de les hores com a aula docent, i una altra com a aula addicional d'estudi. Tot això, mentre es fa la nova biblioteca.
L'estiu passat, el rector de la UdG, Quim Salvi, ja va afirmar que el campus Centre "no dona més de si" i confiava a poder traslladar els estudis en el futur campus de Salut. Aquest nou equipament, que s'ubicarà a la frontera entre Girona i Salt, preveu acollir les facultats de Medicina i Infermeria. Les obres, però, van per a llarg, i l'última previsió de la Generalitat és que no comencin fins al 2028.
