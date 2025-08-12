Les piscines municipals de Girona tancaran de forma alternativa per fer el manteniment anual
Des del passat 1 d'agost i fins al 14 de setembre només hi haurà un dels dos equipaments oberts
Les piscines municipals de Palau i de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla romandran tancades de forma temporal fins a mitjan setembre per tal que s’hi puguin dur a terme les tasques de manteniment anual. Durant aquest període, els dos equipaments obriran alternativament amb l’objectiu de seguir oferint el servei a la ciutadania.
Per una banda, la piscina Municipal de Palau va tancar el passat 1 d'agost i ho farà fins al 24 d'aquest mateix mes. Reobrirà les portes el 25 d’aquest mes, dia en què es tancarà la piscina Municipal de Santa Eugènia - Can Gibert del Pla, on es farà el manteniment fins al 14 de setembre. A partir del 15 de setembre, obriran totes dues amb normalitat.
Entre els dies 25 d’agost i 14 de setembre, la piscina Municipal de Palau ampliarà el seu horari de les set del matí fins a les deu de la nit, de dilluns a divendres. L'objectiu és assimilar el servei al que ofereix la piscina del barri de Can Gibert del Pla i Santa Eugènia.
Piscina de la Devesa
Cal que recordar que, des de l’11 de juny fins a l’11 de setembre, estan obertes les piscines municipals d’estiu de la zona esportiva de la Devesa. Fins al 31 d’agost, estan obertes de de deu del matí a vuit del vespre i, de l’1 a l’11 de setembre, de deu del matí a sis de la tarda.
