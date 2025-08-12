Recuperen a Salt un aparell mèdic de 45.000 euros robat d’un cotxe en un hotel
Els Mossos d’Esquadra detenen tres menors i un jove de 18 anys i localitzen part del botí en un bosc proper
Els Mossos d’Esquadravan detenir el passat 8 d’agost a Salt quatre joves, tres d’ells menors d’edat i un de 18 anys acusats de robar un aparell mèdic destinat al tractament de problemes cardíacs i valorat en 45.000 euros.
Els fets van tenir lloc durant la nit del 7 al 8 d’agost en un aparcament subterrani d’un hotel de Salt. La propietària del vehicle va descobrir a primera hora del matí que li havien trencat el vidre davanter del cotxe i que li havien robat diversos objectes personals, entre els quals hi havia l’aparell mèdic i complements associats al dispositiu.
La investigació policial es va iniciar immediatament, i gràcies a les imatges de videovigilància, els agents van poder identificar quatre joves que, cap a un quart de dotze de la nit, s’acostaven al cotxe, trencaven la finestra amb una pedra de grans dimensions i accedien a l’interior per sostreure els objectes.
Els mossos van reconèixer alguns dels autors com a inquilins d’un centre d'acollida de menors proper. Un cop localitzats, els agents van recuperar l’aparell mèdic dins del mateix centre i van detenir els quatre joves. A més, es van trobar altres pertinences robades que estaven amagades en una zona boscosa propera, informa el cos policial.
L’aparell va ser retornat a la seva legítima propietària. Pel que fa als detinguts, els tres menors van quedar citats per comparèixer davant la Fiscalia de Menors, mentre que el jove major d’edat va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- Eleven a 16 milions el blanqueig a la Costa Brava de l’oligarca vinculat a Putin
- Miguel Perlado, expert en sectes: 'Diverses devotes dormien amb la líder i es fomentaven petons als llavis
- Detenen un veí de Blanes per explotació laboral: 90 hores setmanals per 850 euros al mes
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- El remei per acabar amb la mala olor de les aixelles a l'estiu