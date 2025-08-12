Recuperen a Salt un aparell mèdic de 45.000 euros robat d’un cotxe en un hotel

Els Mossos d’Esquadravan detenir el passat 8 d’agost a Salt quatre joves, tres d’ells menors d’edat i un de 18 anys acusats de robar un aparell mèdic destinat al tractament de problemes cardíacs i valorat en 45.000 euros.

Els fets van tenir lloc durant la nit del 7 al 8 d’agost en un aparcament subterrani d’un hotel de Salt. La propietària del vehicle va descobrir a primera hora del matí que li havien trencat el vidre davanter del cotxe i que li havien robat diversos objectes personals, entre els quals hi havia l’aparell mèdic i complements associats al dispositiu.

La investigació policial es va iniciar immediatament, i gràcies a les imatges de videovigilància, els agents van poder identificar quatre joves que, cap a un quart de dotze de la nit, s’acostaven al cotxe, trencaven la finestra amb una pedra de grans dimensions i accedien a l’interior per sostreure els objectes.

Els mossos van reconèixer alguns dels autors com a inquilins d’un centre d'acollida de menors proper. Un cop localitzats, els agents van recuperar l’aparell mèdic dins del mateix centre i van detenir els quatre joves. A més, es van trobar altres pertinences robades que estaven amagades en una zona boscosa propera, informa el cos policial.

L’aparell va ser retornat a la seva legítima propietària. Pel que fa als detinguts, els tres menors van quedar citats per comparèixer davant la Fiscalia de Menors, mentre que el jove major d’edat va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona.

