Tornen les queixes per l'acumulació de deixalles a un solar del polígon de Mas Xirgu a Girona
L'Ajuntament detalla que quan s'acabin de retirar els contenidors a la tardor, es posarà un cadenat per impedir l’accés
Els negocis i veïns de la zona industrial de Mas Xirgu tornen a criticar que el solar de la plaça de l'Aurora sigui un abocador permanent de deixalles. La parcel·la és de titularitat municipal, tot i que l'Ajuntament de Girona la va cedir a l'empresa de neteja i recollida de residus, Girona+Neta, perquè pogués deixar els contenidors de l'antic model mentre es realitzava el canvi de model. A hores d'ara, però, desenes de contenidors continuen en aquest punt, amb gran quantitat de brossa al seu voltant.
A diferència del solar ja netejat de la carretera Santa Coloma, on només hi havia contenidors de vidre antics, en aquest n'hi ha de tota mena. Fins i tot, alguns dels actuals contenidors tancats que ja han estat ubicats a tots els barris de la ciutat que utilitzen aquest sistema (altres usen el porta a porta o les àrees temporals). Al costat d'aquests, s'agrupen munts de deixalles. El més comú és veure bosses amb brossa a dins, però també capses de cartó, envasos de plàstic, pneumàtics o diferent mobiliari.
Els negocis més pròxims a aquest solar es queixen de les males olors que desprenen les deixalles acumulades. Això, però, no és tot, ja que a conseqüència de la brossa aplegada ha incrementat el nombre de mosquits i rates que, fins i tot, acaben entrant en les naus més pròximes.
Buidant progressivament
A finals d'abril, l'empresa va començar a retirar els contenidors de l'antic model que estaven al mig de la via pública i sense utilitzar. L'Ajuntament va comunicar que la previsió era retirar-ne entre 40 i 50 al dia i confiava que estiguessin tots retirats el juny. A mitjan agost, però, encara n'hi continua havent desenes al bell mig del solar.
L'empresa els trasllada a la planta de TIRGI, que s'encarregarà del seu reciclatge, fonent i reciclant el material per confeccionar altres elements. Fonts municipals detallen que, ara per ara, no es pot fer cap actuació per impedir que es llenci brossa al solar perquè "es necessita accés constant per la retirada dels contenidors". La previsió és que a la tardor, ja amb tots els contenidors retirats, "un cadenat per impedir l’accés".
Seria una actuació similar la que s'ha fet solar de la zona industrial de la carretera de Santa Coloma, on ja s'han retirat totes les deixalles i els contenidors de vidre de l'antic model. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha piulat a xarxes socials indicant que s'ha afegit una rasa per impedir "l’accés als vehicles per evitar més abocaments". També ha escrit que "progressivament" es va "buidant també el solar de Mas Xirgu".
Informe desfavorable
Un informe encarregat per algunes empreses del polígon de Mas Xirgu el mes de març indicava que els contenidors abandonats i ubicats a la plaça de l'Aurora provoquen "males olors" i "condicions d'higiene deficients que produeixen proliferació de plagues i malalties". Tot això, genera un "impacte visual negatiu" i una "degradació de la zona".
El document també exposa que aquest espai està catalogat com una zona verda segons el Pla General d’Ordenació Urbana. Per això, advertia que no podia ser "utilitzat com a emmagatzematge a l’aire lliure de contenidors i residus" i demanava "la retirada dels contenidors i neteja de l’espai públic de la plaça de l’Aurora".
