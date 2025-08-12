Tornen a netejar el solar de la carretera Santa Coloma de Girona que estava ple de deixalles
L'Ajuntament ja havia tret la brossa a principis de juny, però se n'havia tornat a acumular
L'Ajuntament de Girona ha tornat a netejar recentment el solar de la zona industrial de la carretera de Santa Coloma que limita amb els municipis de Girona, Salt i Vilablareix, i on a principis de juny ja es van treure totes les deixalles que s'hi havien acumulat. Des que es va fer net, però, algunes persones havien tornat a deixar diferent brossa al voltant d'uns contenidors de vidre de l'antic model, que també s'han retirat.
Diari de Girona ha preguntat al consistori quant havia costat retirar totes les deixalles, tant el juny com aquest cop, però no s'ha especificat. Sí que l'anterior vegada, l'alcalde, Lluc Salellas, va avisar a les xarxes socials que "com tots els serveis no previstos, això costarà molts diners". Fonts municipals, això sí, avancen que "les brigades municipals faran una actuació per dificultar l’entrada als vehicles que vagin a llençar brossa al solar".
En aquest solar, ubicat entre els carrers Jaume Poli i Perera, Marie Curie, Francesca Bonnemaison i Farriols i la carretera de Santa Coloma, s'hi havien abocat deixalles de tota classe. La majoria, bosses plenes de brossa, però també capses de cartó, diferents envasos i, fins i tot, pneumàtics o electrodomèstics. Tot ha estat retirat fa uns dies per unes màquines. L'alcalde va assegurar al juny que en aquest punt s'havia "multat més d'una persona" per actituds incíviques.
Cal recordar que l’abocament indegut de deixalles pot suposar una multa entre 500 i 12.000 euros. En el cas d’aquesta parcel·la, se sancionaria amb la quantitat mínima, ja que "deixar bosses d'escombraries a les papereres públiques o a qualsevol altre lloc que no siguin els punts de recollida de residus" o bé per "embrutar l’espai públic i/o llençar papers, xiclets, burilles, recipients o deixalles de tota mena fora de les papereres" està castigat amb una sanció econòmica de 500 euros.
Des que es va implantar el nou model de recollida de residus s’ha incrementat l’incivisme, però també el nombre de multes i expedients que ha obert l’Ajuntament. Durant els primers cinc mesos de l’any, per exemple, es van multar més de 300 persones per males accions amb les deixalles.
Contenidors antics
En paral·lel, també s'han retirat els contenidors de l'antic model que s'havien ubicat a un dels costats de la parcel·la, el més proper a la carretera Santa Coloma, des de l'abril. Els últims que quedaven eren una trentena de contenidors de vidre antics, que es van retirar per ubicar de nou a diferents punts de la ciutat, al costat de les actuals illes de contenidors intel·ligents.
Tot això, després que l'Ajuntament modifiqués a principis del juliol el contracte de neteja i recollida de residus, fent tornar els contenidors de vidre de l'antic model al 75% de les àrees que hi ha la ciutat fins que entri en vigor la nova modificació, aprovada fa unes setmanes. No entrarà en funcionament fins a l'any que ve i implicarà que hi hagi un contenidor intel·ligent per a cada fracció, a diferència d'ara, que hi ha el de multifracció, el d'orgànica i un altre pel tèxtil sanitari.
