Els serveis de recollida de residus dels caps de setmana s'han de cobrir amb hores extra
El comitè d'empresa denuncia que suposa un sobrecost per la companyia, que va decidir reubicar els treballadors del torn de festius
El comitè d'empresa de Girona+Neta, format per representants dels sindicats CCOO, UGT, CGT i la Intersidical, critica que a causa de la reubicació dels que fins ara feien el torn en dies festius, els torns del passat cap de setmana es van haver de cobrir amb hores extra. Des del passat 4 d'agost, la companyia UTE Sanejament Girona (formada per Fomento de Construcciones y Contratas FCC) va reubicar la plantilla. Els treballadors que feien el torn dels caps setmana i festius, entre quinze i vint, han passat a fer els torns de matí, tarda o nit dels dies laborals.
Tot això, sense negociar-ho amb els treballadors, que ja van advertir fa unes setmanes que seria veien "impossible cobrir els serveis en diumenge sense els grups de festius". També lamentaven que aquest canvi s'hagués fet sense tenir en compte la seva opinió. I tot, en mig de les negociacions per un "conveni digne" que estan "encallades" des de principis d'aquest any.
L'empresa, però, ha decidit cobrir aquestes tasques dels dies festiu amb hores extra, tant del torn de matí, com del torn de tarda. El comitè denuncia que tot això suposa un sobrecost elevat per la companyia, ja que l'hora extra es paga a 19 euros. Tenint en compte que la jornada és de sis hores i mitja, i que han de fer dos dies, suposa un sobrecost de 247 euros per treballador. Calculant que hi ha una quinzena de persones que fan els torns de festius suposaria un sobrecost de 3.705 euros per un cap de setmana.
El comitè creu que aquestes hores extra es continuaran pagant en els pròxims caps de setmana. Per la qual cosa, i tenint en compte que un mes habitualment té quatre dissabtes i quatre diumenges, la xifra ja s'enfilaria als 14.820 euros. Això, sense comptar els possibles dies festius, com el d'aquest divendres 15 d'agost.
Reunió amb l'Ajuntament
Alguns membres del comitè ja van protestar en l'últim ple municipal, celebrat el 28 de juliol per reclamar que les modificacions "s'han de fer amb negociació" perquè fins ara no han estat "consensuades amb els treballadors". Per això, van demanar poder fer una reunió amb l'alcalde, Lluc Salellas, abans del 4 d'agost, abans que es produís la reubicació dels treballadors dels torns dels dies festius. Lamenten, però, que aquesta trobada no serà fins a principis de setembre.
Fonts de l'Ajuntament de Girona comenten que això "són temes organitzatius de l’empresa". La mesura que sí que va establir el consistori va ser que advocats mediessin en la negociació del nou conveni. Entre d'altres, la companyia vol que els empleats tinguin un 10% de la jornada a lliure elecció de la mateixa l'empresa. Això significaria que podrien canviar algun horari dels treballadors sense previ acord. També els podrien obligar a treure alguns dies de les vacances ja demanades i els adjudiquin uns altres dies, entre d'altres. El comitè, però, ha reiterat que seria més oportú tenir un tècnic municipal en la negociació del conveni.
