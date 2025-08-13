L’Ajuntament de Girona reforça el servei d’emprenedoria municipal
A partir del setembre, s’ampliaran les eines de suport a les persones emprenedores amb noves sessions informatives, itineraris grupals i una oferta formativa ampliada
L’Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d’Ocupació (SMO), amplia a partir del mes de setembre les accions de suport a l’emprenedoria i la consolidació empresarial. L’objectiu és reforçar l’acompanyament a persones emprenedores i professionals autònoms/es en totes les fases del desenvolupament del seu projecte, des de la idea inicial fins al creixement del negoci.
Una de les principals novetats és la posada en marxa de sessions informatives de benvinguda amb periodicitat mensual, concebudes com a espais d’orientació col·laborativa. Aquestes trobades permetran a les persones emprenedores conèixer els recursos del servei, resoldre dubtes inicials i establir connexions amb altres iniciatives en una dinàmica que afavoreix el treball compartit i la creació de sinergies. També s’inicien els SMOLab, itineraris grupals per a la definició del pla d’empresa, un nou recurs formatiu estructurat en tres sessions mensuals.
A més, la nova programació formativa s'amplia i es divideix en dues línies: l’SMOemprèn Inicia, per a persones que volen posar en marxa un projecte, i l’SMOemprèn Consolida, per a negocis que ja estan en funcionament i volen créixer. Aquests itineraris combinen l’assessorament tècnic amb el treball en grup per construir projectes viables des de l’experiència compartida i el suport mutu.
“L’Ajuntament de Girona aposta per una ciutat emprenedora, dinàmica i amb capacitat de generar noves oportunitats. Aquestes accions volen contribuir activament al desenvolupament econòmic local”, ha subratllat la regidora de Treball, Raquel Robert Rubio.
Accions previstes
Entre les accions formatives previstes pel període de setembre a desembre del 2025 destaquen la “Ciberseguretat per a emprenedors/es”; el “Pla econòmic i vies de finançament”; la “Marca amb valor i màrqueting amb impacte”; la “Facturació electrònica; la “Contractació pública per a autònoms/es i PIMES”; les “Eines digitals per a la gestió del negoci” i l’”Excel per a l’emprenedoria”.
Aquestes noves accions es complementen amb els serveis estructurals ja consolidats del programa Girona Emprèn, com ara el Punt PAE, que permet tramitar l’alta i baixa com a persona autònoma; l’assessorament individualitzat i el suport tècnic en la redacció del pla d’empresa; l’acompanyament en la recerca de finançament, i les accions de promoció de l’emprenedoria en centres educatius amb activitats de sensibilització i foment de la cultura emprenedora, especialment entre l’alumnat de formació professional.
Ja es poden fer les inscripcions per participar-hi al web de Girona Emprèn (https://web.girona.cat/gironaempren/agenda). Amb aquest reforç, el servei d’emprenedoria de l’Ajuntament de Girona es consolida com un espai de referència per fer realitat nous projectes professionals i contribuir al creixement del teixit empresarial de la ciutat.
