Les biblioteques del Gironès oferiran 98 clubs de lectura aquest curs 2025-2026
Hi participen 15 equipaments de Girona, Bescanó, Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix
Les biblioteques del Gironès oferiran 98 clubs de lectura aquest curs 2025-2026, setze més que el curs anterior. Aquesta activitat, adreçada a totes aquelles persones que els agrada llegir i compartir les lectures, es portarà a terme en quinze equipaments dels següents municipis: Girona, Bescanó, Cassà de la Selva, Llagostera, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix.
Com a element a destacar, cal esmentar l’increment de clubs temàtics, especialment d’intriga, però també els orientats al benestar emocional, els de literatura i cinema i els familiars. I també nous clubs com els de “Les dones en la Tragèdia i la Comèdia gregues” (Biblioteca Just M. Casero) i de “Literatures del món feta per dones” i de “Filosofia en veu alta” (Biblioteca Emília Xargay). També cal fer un esment especial a la continuïtat del Club de Lectura de la Pau i els Drets Humans, amb col·laboradors de relleu com el politòleg, periodista i pacifista català Jordi Armadans.
“La cultura que obre portes és aquella que ens convida a entrar, a descobrir i a compartir. I aquest curs, amb 98 clubs de lectura, les biblioteques del Gironès tornen a obrir de bat a bat aquestes portes. No només ens apropen llibres, sinó que ens ofereixen un espai per créixer com a persones, per dialogar amb altres punts de vista i per crear vincles a partir de la lectura”, ha ressaltat el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats Bartrina.
En algunes biblioteques, les inscripcions ja estan obertes, però, en la majoria el període començarà a finals del mes d’agost. Cal informar-se a cada equipament de l’inici i del seu sistema d’inscripció, així com de la presentació dels clubs que fan la majoria de les biblioteques durant el mes de setembre.
Per participar-hi, només cal inscriure’s a l’equipament corresponent i prendre el compromís d’assistir a les reunions periòdiques havent llegit el llibre proposat per la biblioteca. És important complir amb el compromís d’assistència, ja que una plaça assignada i no ocupada sense justificació pot barrar el pas a altres persones inscrites que han quedat fora.
Els cursos a la ciutat de Girona
A la ciutat de Girona, el termini d’inscripció dels clubs és del 25 d’agost al 10 de setembre i s’ha de fer en línia al web Biblioteques de Girona. En aquells clubs de les biblioteques municipals en què el nombre de persones inscrites superi el nombre de places disponibles es farà un sorteig que tindrà lloc el 15 de setembre; en el cas de la Biblioteca Carles Rahola, s’entrarà directament en llista d’espera. En tots els casos s’avisarà per correu electrònic tant a les persones amb plaça assignada com a les que continuïn en llista d’espera.
Els clubs de lectura són espais de tertúlia i debat al voltant d'una lectura en què un grup de persones s'organitza per llegir el mateix llibre i es reuneix un dia del mes per comentar-lo. Es tracta d'una activitat que aplega persones amb una afinitat comuna: el gust per la conversa i la lectura. N’hi ha per a tots els gustos: des d’aquells on es comenten obres de narrativa en general fins als més especialitzats temàticament o per gènere literari (clubs de novel·la d’intriga, de teatre, de filosofia, de manga, d’idiomes, d’òpera, d’àlbums il·lustrats, de filosofia, de pau i drets humans, de clàssics grecs i llatins), i fins i tot d’escriptura. També n’hi ha per a totes les edats: per a adults, per a joves, per a adults i joves, i clubs infantils.
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- L'Ajuntament de Girona estudia enderrocar les naus abandonades de la carretera Barcelona de manera subsidiària
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- Drogues, baralles i paneroles: una discoteca de Blanes acaba sota lupa policial
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta