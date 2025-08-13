Turisme
El xat amb intel·ligència artificial de l'Ajuntament de Girona desperta interès, però té marge de millora
El nou assistent intel·ligent que ha desenvolupat l’Ajuntament de Girona encara és poc conegut entre els visitants, però desperta interès per aconseguir informació gastronòmica i turística de la ciutat. L’hem posat a prova per conèixer les seves virtuds i mancances sobre diferents aspectes clau de la ciutat
L’Ajuntament de Girona va posar en marxa la setmana passada un xatbot, alimentat per intel·ligència artificial (IA), amb l’objectiu d’oferir un servei d’atenció telemàtica immediata als visitants de la ciutat. S’han imprès una vintena de cartells amb codis QR arreu de la ciutat que, en ser escanejats, obren automàticament una conversa de whatsapp sense necessitat de registre i disponible en diferents idiomes.
El Diari de Girona ha posat a prova aquesta nova eina i ha pogut comprovar que encara té força marge de millora. Si es vol consultar sobre aspectes com les llegendes Girona, els clubs esportius de la ciutat o els restaurants amb estrella Michelin, no s’obté una resposta clara o directament s’alerta a l’usuari de la falta de dades amb aquest missatge: «No disposem d’informació sobre aquest tema. Per ampliar informació, pots contactar amb l’Oficina de Turisme. Ens trobaràs a la Plaça del Vi, 1 o al telèfon 972 010 001». D’altra banda, el text conté un error de base, ja que l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Girona no es troba a la Plaça del Vi, sinó a la Rambla de la Llibertat, 1.
El bon nom de la gastronomia gironina a escala internacional ha convertit l’oferta gastronòmica en un reclam turístic en si. Amb aquest punt de partida, hem volgut comprovar si el xatbot ens podia donar dades concretes sobre quants restaurants amb estrelles Michelin hi ha a la ciutat de Girona. La seva resposta ha estat la següent: «Girona destaca per la seva gastronomia amb restaurants de renom com El Celler de Can Roca, que té 3 estrelles Michelin». Per tal d’aprofundir, si se li demana sobre l’existència a la ciutat d’algun altre restaurant que tingui una estrella Michelin, l’assistent respon de forma redundant que «A Girona, destaca El Celler de Can Roca amb 3 estrelles Michelin. No es menciona cap altre restaurant amb estrella Michelin a la informació proporcionada». Per tant, amb aquesta resposta deixa al marge el Divinum i el Massana.
Interès entre els visitants
Hem sortit al carrer per saber l’ús que estan donant a aquesta nova eina els qui es troben de visita a la ciutat i quin és el seu grau de satisfacció amb les respostes obtingudes. Les inquietuds culinàries són un denominador comú: la Raquel i en Santi, acabats d’arribar amb tota la família des de Castelló, creuen que l’eina desenvolupada per l’Ajuntament els serà útil per preguntar en aquest moment a on anar a menjar. Ho revisaran des de les escales de la Catedral de Girona, explicant que si els apareix un llistat de diversos restaurants ja els serveix, perquè els «agrada que també es pugui filtrar per tipus de menjar».
La majoria, com la Claudia i en Pedro -provinents de Madrid-, desconeixien l’existència del xatbot. Ells, però, una vegada l’han descobert no han dubtat a preguntar-li per les opcions gastronòmiques de la ciutat. «Sobretot m’interessa preguntar-li on podem menjar nou persones, perquè som molts», diu la Clàudia, que ha trobat a faltar concreció, ja que «et posa un llistat de llocs i tu, després, has d’escollir. Em serveix perquè tens una gamma àmplia, però no et dona les respostes concretes que et podria donar un xat amb una IA genèrica» La utilitat que li troba en Pedro és diferent: «Jo estic preguntant-li per informació turística, sobre la Catedral i algun barri. Em sembla molt útil estar a un barri i que t’expliqui les especificitats d’aquell lloc». Tots dos han acabat amb un plàning preparat per visitar la Catedral, el Call Jueu i els Banys Àrabs.
La informació sobre mobilitat també pot ser cercada amb freqüència per molts visitants com, per exemple, l’Steve i en Pierre, dos amics que venen dels Estats Units i Bèlgica per fer cicloturisme. Expliquen que les rutes ciclistes ja les tenien planificades abans de venir a la ciutat, però que no han buscat les restriccions de mobilitat per a ciclistes dins el Barri Vell perquè no sabien que n’hi havia. Si ho haguessin cercat al xatbot, haurien topat amb aquest missatge: «Al Barri Vell de Girona, les bicicletes han de circular amb precaució, respectant els vianants, que tenen prioritat. Es recomana baixar de la bici en zones amb molta gent». Si, per contra, investiguem sobre l’accés per a vehicles motoritzats, l’eina només ens dirà que aquest «està restringit» i ens proposarà que aparquem a La Copa o a La Devesa. En cap moment ens explicarà que «la velocitat màxima de circulació és de 20 km/h. Només es pot estacionar en les zones senyalitzades. Els vehicles de més de 6 tn no poden circular, llevat que disposin d'autorització», tal com publica l’Ajuntament al seu web.
Però, què passa si anem més enllà de la gastronomia, els llocs més turístics i la mobilitat? Si els visitants pregunten sobre activitats culturals, el xat ens pot preparar diverses propostes ben detallades, com un concert gratuït, una visita guiada a Els Banys Àrabs, la visita teatralitzada Un bany d’històries per descobrir la vida al Call medieval, un Taller infantil de fang o el cicle de música Notes al Parc. També pot proposar plànings més complexos i amb particularitats afegides com, per exemple, ser una família de dos adults i dues criatures d’entre tres i cinc anys que venen a passar tres dies a la ciutat. En aquest cas l’assistent elabora una ruta útil, seccionada per dies, com aquesta: «Dia 1: Visita al Museu d’Història de Girona i passeig pel Barri Vell. Dia 2: Activitats al Museu d’Art i tarda al Parc de la Devesa. Dia 3: Visita guiada a la Catedral i temps de joc al Mercat del Lleó». A més, en el mateix missatge inclou els enllaços de Google Maps amb les cinc localitzacions esmentades.
D’altra banda, si som cinèfils i preguntem: «Quines pel·lícules o sèries s’han rodat a Girona?» el xatbot no ens sabrà respondre. El mateix succeeix si preguntem per la localització el rodatge de films com Soldados de Salamina o El perfum: història d’un assassí, rodats a la ciutat de Girona. Respostes que es poden trobar fàcilment consultant xats amb intel·ligència artificial com el popular ChatGPT. Els visitants, però, sí que troben resposta a les localitzacions que van aparèixer a la mítica sèrie Joc de Trons. En aquest cas, ens arriba el següent missatge: «A Girona, ‘Joc de Trons’ es va rodar a diversos llocs emblemàtics com la Catedral, el Barri Vell i els Banys Àrabs. Aquests escenaris van ser utilitzats per representar Braavos i altres localitzacions de la sèrie.»
Si el que volem és viure una experiència de turisme esportiu i preguntem pel proper partit del Girona FC a Montilivi ens proporcionarà l’enllaç per a la compra d’entrades pel partit que l’equip disputarà contra el Rayo Vallecano demà mateix. En canvi, si la pregunta és més genèrica i està feta amb l’objectiu de saber quins clubs esportius hi ha a la ciutat, no obtindrem resposta.
Experiència personalitzada
La Laura és guia de Girona Free Tour. Explica que ha comentat l’existència d’aquesta nova eina a través del grup de whatsapp amb els seus companys de feina, lloc per on solen compartir totes les novetats turístiques. Malgrat això, diu que no han aprofundit en el tema. «Jo no hi he entrat encara i cap turista que ha fet els tours amb mi me n’ha preguntat res». No li fa por perdre feina ni creu que això n’hagi de restar als guies turístics, ja que «quan viatges el que vols és el contacte, si no vindries amb una guia en format llibre, caminaries i ja està. Molta gent encara em diu: ah, ets d’aquí, no? Volen aquest contacte humà. Quan jo viatjo també busco el mateix».
També li agrada haver provat allò que recomana. De fet, veu un perill potencial si es recomana el mateix a tothom, ja que «els turistes poden anar seguint el corrent com xaiets» i, fins i tot, acabar gentrificant certes zones de la ciutat. Reconeix que pot ser una bona eina complementària «per si algú vol una idea més general», però en cap moment s’ha plantejat que sigui un inconvenient per a la seva feina. Creu que «amb la informació més històrica potser sí que pot ser més precís, però no és el mateix llegir-ho al mòbil que estar amb un grup de gent, escoltant la guia, anècdotes… el toc humà encara funciona». També explica que un punt molt important de les seves visites són les llegendesa. «Si no saps que hi ha llegendes a Girona, no li preguntaràs: explica’m la llegenda. Al final es perden coses».
Precisament aquest és un altre aspecte a millorar: si li demanem que ens faci cinc cèntims sobre llegendes com la Cocollona, el Tarlà o el Gerió no obtindrem cap tipus d’informació. En canvi, sí que ens explica detalls de Sant Narcís i les mosques o del Cul de la Lleona, encara que en aquest darrer cas ens digui que «si fas un petó al cul de l'escultura, tornaràs a Girona», però no especifiqui que ens trobarem un cartell de prohibició o que les escales per fer-li el petó van ser enretirades durant l’època de la Covid i mai més es van tornar a col·locar.
