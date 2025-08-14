24 joves participen en el camp de treball “Gavarres: natura i cultura” a Girona
La iniciativa té com a objectiu fomentar la conservació i millora dels recursos naturals i culturals del massís
24 joves d’entre 14 i 17 anys participen fins al 17 d’agost en la cinquena edició del camp de treball de la Generalitat “Gavarres: natura i cultura”, que se celebra a la ciutat de Girona. El camp de treball va començar el passat dia 4 d'agost.
L’activitat combina treball tècnic de conservació del patrimoni natural i cultural amb propostes lúdiques i de descoberta de l’entorn. En aquesta edició, les tasques s’han centrat en la restauració d’un mur de pedra seca al camí d’accés a Sant Miquel i l’estudi i potenciació del poblament de ratpenats a la Vall de Sant Daniel.
Els participants, que conviuen al mateix espai a la Vall de Sant Daniel —un entorn natural privilegiat a les portes de les Gavarres i a pocs minuts de la ciutat—, també realitzen activitats d’oci i coneixen de prop el patrimoni històric, cultural i natural tant de Girona com del massís de les Gavarres.
El camp de treball és organitzat per l’Associació de Naturalistes de Girona, amb la col·laboració del Consorci de les Gavarres de la Diputació de Girona, i té com a objectiu fomentar la conservació i millora dels recursos naturals i culturals del massís. Alhora, promou la implicació dels joves en la preservació del seu entorn, dotant-los de coneixements pràctics i teòrics en gestió ambiental i patrimoni cultural mentre contribueixen activament a la seva protecció.
