Girona posa 333 sancions en set mesos per l'incivisme amb les deixalles
Entre gener i maig es van posar 327 multes, i entre juny i juliol només sis
La principal infracció ha estat abandonar residus domèstics fora dels contenidors i a la via pública o en les lleres de rius i rieres dels municipi
La Policia Municipal de Girona ha posat 333 denúncies per incivisme en relació amb els residus a la ciutat entre l'1 de gener i el 31 de juliol d'aquest any. Aproximadament, s'ha posat una mitjana d'una sanció i mitja al dia, en una xifra que ha anat a menys amb el pas dels mesos, ja que, segons dades facilitades per l'Ajuntament de Girona a Diari de Girona, entre els primers cinc mesos de 2025 s'havien posat 327 multes, una mica més de dues diàries. Segons una publicació de l'alcalde, Lluc Salellas, a xarxes socials, entre gener i principis de març ja s'havien posat més de 200 multes. Així, entre juny i juliol només se'n van posar sis.
Tot això, arran de la implantació del nou model de recollida de residus, que ha generat certes reticències per part dels veïns. Quan es va iniciar el porta a porta, el maig de 2024, ja es feia l'anomenat turisme d'escombraries i algunes illes de contenidors (encara oberts) acumulaven moltes deixalles a fora. Ha estat amb l'arribada dels contenidors intel·ligents, però, que ha incrementat l'incivisme envers les escombraries i la neteja al voltant de les àrees de contenidors.
Molts veïns s'han queixat de forma sistemàtica de l'acumulació de brossa fora dels contenidors. També de la presència de voluminosos com mobles o electrodomèstics, els quals no es recullen perquè no s'ha avisat prèviament.
Les multes més freqüents
Gairebé la meitat de les multes han estat per abandonar residus domèstics fora dels contenidors, amb 161 sancions, també se n'han posat 68 per deixar brossa a la via pública o en les lleres de rius i rieres. A més, s'han interposat 34 denúncies per dipositar residus en un contenidor o cubell diferent del que li correspon i 24 per abandonar residus procedents d’altres municipis. També se n'han posat una quinzena per abandonar residus comercials i industrials fora dels elements de contenció quan la seva capacitat no estigui exhaurida i per endur-se objectes o residus dipositats en els contenidors.
Ja en menor freqüència també s’han posat multes per abocar elements a la via pública des dels balcons, finestres o altres obertures dels edificis (7) i deixar els residus domèstics en una forma o horari que no respectin els requisits o condicions de l’ordenança (4). Finalment, s'ha posat una multa per utilitzar elements de contenció per a residus municipals domèstics en volums de generació d’origen comerciaal, per deixar els residus comercials en una forma o horari que no respectin els requisits o condicions de l’ordenança, per utilitzar els serveis públics per part d'ususaris comercials sense estar-ne autoritzats, per utilitzar els contenidors sense cura suficient i fer- los malbé, i per incomplir les normes d'utilització de les deixalleries.
Multes fins a 12.000 euros
Les actuacions incíviques poden suposar multes d’entre 500 i 12.000 euros. La quantitat més elevada, de 12.000 euros, s'estableix per abandonar residus voluminosos a la via pública sense avisar el servei municipal de recollida. Per altra banda, es posen denúncies que poden arribar als 600 euros per llençar la brossa fora dels contenidors o cubells, i per dipositar residus en un contenidor o cubell diferent del que li correspon segons el model de recollida de cada barri.
Finalment, les multes que representen una quantitat econòmica més baixa, de fins a 500 euros, són per deixar les escombraries a les papereres públiques o a qualsevol altre lloc que no siguin els punts de recollida de residus. També és aquesta quantitat per embrutar l’espai públic o llençar papers, xiclets, burilles, recipients o deixalles de tota mena fora de les papereres.
90% dels veïns amb material
L'Ajuntament destaca que un cop finalitzada la implantació del nou sistema de recollida de residus a la ciuta el 90,14% dels veïns de la ciutat ja han recollit les targetes identificatives o els cubells que permeten fer ús del model de recollida que tinguin al seu barri: contenidors intel·ligents, porta a porta o àrees temporals. Això significa que dels 48.570 immobles que tenen instaurat nou sistema, un total de 43.783 ja han anat a buscar el material per utilitzar-lo. Cal tenir en compte que es calcula que aproximadament entre un 5% i un 10% dels habitatges de la ciutat o bé estan buits o bé s’utilitzen de forma esporàdica i, per tant, no necessiten targetes ni cubells per fer la recollida selectiva de residus.
En el cas dels habitatges amb porta a porta, han recollit el cubell 5.774 habitatges dels 6.389 totals, xifra que representa un 90,37%. Pel que fa a les àrees temporals, han recollit la targeta 1.836 habitatges dels 2.316 totals, per tant, un 79,27% de la xifra total. En els habitatges amb contenidors intel·ligents, un 90,74% ja tenen les targetes (36.173 de 39.865).
L'Ajuntament valora positivament les dades de recollida del material per usar els nous sistemes de reciclatge, però recorda que és necessari que tots els habitatges el tinguin. Cal remarcar que es poden anar a buscar els cubells o les targetes a les tres Oficines de Suport a la Gestió de Residus que hi ha distribuïdes per Fontajau, Carme-Vista Alegre i Sant Narcís i a l’Oficina per la Sostenibilitat, ubicada al carrer des Ciutadans.
