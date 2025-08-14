L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026
Asseguren que està pensat perquè les persones grans o amb mobilitat reduïda tenen complicat visitar pel seu compte el Barri Vell
Al·leguen que tot just ara estan fent les proves, sense usuaris, perquè encara no tenen llicència
L'empresa denunciada la setmana passada per l’Ajuntament de Girona per tenir un publicitat en un tricicle de motor d’ús turístic, conegut com a tuk-tuk, pretén començar a fer rutes per la ciutat el pròxim any. L’encarregat de gestionar els recorreguts, Rafael Villalba, lamenta les “traves” que li posen per poder tirar endavant. Va demanar la llicència a principis d’aquest mes d’agost i, tot i que encara no la té, el que fa ara l'empresa és “provar les rutes”, sense oferir-les als usuaris. En una d’aquestes, la Policia Municipal de Girona els va identificar i denunciar per tenir publicitat.
Villalba assegura que “no és publicitat, és la marca”, perquè, ara per ara, no tenen “cap benefici”. El que tenen és un codi QR, un nombre de telèfon i una pàgina web, en la qual si s’hi accedeix no es pot fer cap reserva perquè encara està en construcció. Per això, creu que hi ha una "mesura persecutòria".
Girona es va quedar sense trenet turístic el 2019 després de més de vint anys en funcionament, entre d'altres, perquè "contaminava i molestava el seu soroll de motor". A més, "els vagons obstaculitzaven el trànsit", remarca Villalba. L'anomenat tuk-tuk, però, assegura que "és tot el contrari", ja que "no contamina, pot ser 100% elèctric, no fa soroll i en ser d'uns tres metres no atura el trànsit".
"Disposats a compartir"
La idea de l'empresa, que fa anys que té una food truck a Santa Coloma de Farners, és tenir quatre vehicles per fer les rutes turístiques. De moment, ha "provat tres" recorreguts i el que més destaca Villalba és que estan "disposats a compartir i col·laborar".
Per una banda, explica que hi ha diferents col·lectius que tenen "complicat" poder visitar diferents indrets del Barri Vell, segons una "enquesta" que van realitzar. Per exemple, "la gent gran no pot pujar fins a la Catedral", indica l'encarregat de l'empresa. Per això, els vehicles estan "pensats perquè les persones amb mobilitat reduïda i la gent gran puguin visitar diferents racons del nucli antic".
De fet, comenta que la seva idea és anar als Països Baixos pròximament, on fan "tuk-tuks a mida i per gent amb cadira de rodes". Més enllà d'això, preveu que hi hagi "diferents preus" pels jubilats o els veïns de la ciutat, i també comenta que la seva intenció és "donar el 50% de la recaptació publicitaria a col·lectius necessitats de Girona".
Popular a Barcelona
Aquest tipus de tricicle motoritzat té el seu origen a l'Àsia i és un mitjà de transport molt popular, tant per persones com per a mercaderies. A Europa, principalment tenen una funció turística. Barcelona, per exemple, és una de les capitals mundials on hi ha més empreses que ofereixen rutes turístiques amb aquests tuk-tuks.
En una publicació a les xarxes socials, l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, va assegurar que l'Ajuntament treballar perquè la ciutat "preservi la seva identitat i el seu equilibri". Va ser per això que es va aturar l'activitat i es va fer la "denúncia corresponent" quan es va detectar aquest vehicle la setmana passada. "No disposa de cap permís per part de l'Ajuntament", assegurava l'alcalde.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- La casa dels famosos a Cadaqués
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026