PORTES OBERTES
Obert en temps de vacances
Estem en ple mes d’agost i hi ha moltes persones que no fan vacances. Una part molt important de la humanitat pateix tot tipus de violències i es troba enmig de conflictes importants. Nosaltres tenim la sort de poder penjar el rètol de Tancat per vacances i gaudir d’un període de pausa.
Però quan la guerra sembla que ha tornat per quedar-se, quan la violència és el pa nostre de cada dia, quan els mitjans de comunicació ens serveixen notícies terribles de morts i violacions, com podem penjar el rètol? I qui fa vacances? Les malalties, la solitud, la fam, la manca d’habitatge, la por… totes aquestes xacres no fan vacances.
A principis dels anys 90 del segle passat, la nostra associació va col·laborar amb la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO per cooperar amb comunitats salvadorenques - sobretot amb la de Segundo Montes - que havien hagut d’abandonar el seu país degut a les guerres fratricides. “Un llibre, un amic” va ser el nom que vam posar al projecte. Es tractava d’ajudar-los a recuperar una certa normalitat de retorn de l’exili a Hondures tot creant escoles amb mestres formats. Va ser una tasca ingent que vam dur a terme amb el SILEM salvadorenc i en col·laboració amb l’Ajuntament, la Facultat d’Educació, les escoles Annexa, Migdia i Montfalgars, els instituts J. Vicens Vives i S. Sobrequés de Girona i l’Institut S. Espriu de Salt. Més endavant, amb nombroses dificultats i durant un període molt curt, va ser el torn de “El dret a l’educació”, un projecte de cooperació per a Bòsnia dut a terme amb el sindicat d'ensenyants USTEC. I ja instal·lats al segle XXI la nostra cooperació va girar cap al Sud, vers Merzuga, al Marroc, amb dos projectes. El primer, “Un gra de sorra”, va ser per crear una mena de centre cívic, un lloc on practicar l’educació no formal i informal. El vam dur a terme en cooperació amb Taghawsa, una associació cultural local. El segon projecte podríem etiquetar-lo com de medi ambient: es tractava de refer els canals de rec de les seves hortes, concretament de la kethara Talabbast, que s’havia malmès degut a unes pluges inusuals.
I per què parlo d’això ara, en Temps de vacances? Per vàries raons. Aquest temps de dolce far niente també pot o hauria de servir per reflexionar sobre la tasca que fem i sobre el voluntariat que exercim. Serveix per alguna cosa? Els grans de sorra que pretenem aportar són vàlids o només serveixen per mantenir unes dunes - com les d’algunes platges - que mostrin que hi ha coses que no canvien malgrat tot? Les quatre dècades d’existència de la nostra associació ens ajuden a fer un repàs de l’activitat duta a terme i ens mostren que des de 1985 ençà el món ha canviat molt tecnològicament i científica, però els desitjos i necessitats de les persones continuen sent els mateixos i es podrien resumir en: desitjar tenir una vida digna i poder viure en pau. Les paraules del document fundacional de la UNESCO continuen sent ben vigents: bastir la pau en la ment de les persones. I aquest objectiu és el que ens empeny a treballar modestament, però amb fermesa i a tenir sempre penjat el rètol d'“obert” fins i tot en temps de vacances.
