Troben ànecs morts a l'estany del parc del Migdia de Girona
També s'ha trobat una gavina i el PACMA ha demanat explicacions
L'empresa d'aigües conclou que no hi ha cap incidència en la qualitat de l'aigua
El Partit Animalista de Girona (PACMA) va alertar aquest dimecres que s'havien detectat dos ànecs i una gavina morts a l'estany del parc del Migdia. El partit ha demanat saber que "ha passat" i també "quins són els protocols de control de fauna urbana vigents per evitar incidències similars".
El PACMA ha sol·licitat informació oficial sobre les causes de les morts, així com detalls de qualsevol anàlisi, proves o inspecció realitzada. També mesures preventives i plans de control de fauna urbana, higiene i seguretat pels animals. Finalment, ha demanat que s'actualitzi l'estat dels animals encara vius i se'ls posi fora de perill.
El 2017 ja va tenir lloc un fet similar quan es van descobrir una dotzena d'ànecs morts al voltant d'aquest estany artificial. L'Ajuntament de Girona en va investigar les causes. El 2015 també se'n van trobar de morts al parc de la Devesa i al riu Ter.
Observació de l'estany
La formació ja ha presentat instància a l'Ajuntament i els Agents Rurals i, a més, han criticat que l'estany està molt brut i no es controla res. El consistori, per la seva banda, ja ha retirat els animals morts tal com recull el protocol del Departament d'Agricultura i ha procedit a fer una observació de l'estany.
Per altra banda, l'empresa d'aigües municipals, Catsa, ha analitzat l'aigua de l'estany aquest dijous. Segons expliquen en una publicació a les xarxes socials, "no hi ha cap incidència en la qualitat de l’aigua". Tot això, amb la "confirmació veterinària" corresponent. Així, no hi ha cap "risc per a la salut pública ni per a la resta de fauna", conclouen.
L'Ajuntament va reomplir l'estany artificial del parc del Migdia el mes de maig després de més de dos anys sense aigua a causa de les restriccions marcades per la Generalitat a causa de la sequera. Es va buidar el novembre de 2022 per fer actuacions relacionades amb la neteja i en aquell moment ja es va anunciar que no es reompliria.
En paral·lel, el consistori ha anat reomplint altres fonts ornamentals que funcionen amb regeneració d'aigua. Entre d'altres, la de la plaça de Catalunya, el brollador de la plaça de Marquès de Camps, el del parc Central o els canals dels jardins de la Devesa.
