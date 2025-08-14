Troben restes arqueològiques al carrer Santa Clara de Girona
No s'ha especificat el què s'ha descobert, tot i que el barri del Mercadal té un passat lligat al teixit hidràulic i industrial de la ciutat
El tall de circulació per les obres s'allargarà fins al 29 d'agost
Nova troballa de restes arqueològiques a Girona. En aquest cas, s'han detectat al carrer de Santa Clara, molt a prop de l'antiga central del Molí, que des de fa uns mesos funciona com la Casa de l'Aigua i acull l’oficina de l’empresa d’aigües Catsa i la seu de l’Observatori de l’Aigua. La troballa s'ha fet en el transcurs d'unes obres de renovació i millora de la xarxa de subministrament elèctric que van començar a principi de mes.
Els tècnics de la Generalitat fa tot just des d'aquest dimecres que treballen en les restes i encara no s'ha especificat el què s'ha trobat. El barri del Mercadal, però, té un passat estretament lligat al teixit hidràulic i industrial de la ciutat. El 2018 ja es van trobar unes restes medievals quan s'estava reformant l'antiga central del Molí. En concret, es van descobrir tres canals antics que discorrien per aquest indret a més de les restes de l'antic Molí de Baix.
Els tres canals tenien per nom canal del Portell, canal del Molí i el rec Monar, per on encara passa l'aigua de la séquia que va a parar al riu Onyar. El pont que servia per travessar els tres canals seria del segle XIV o, fins i tot, més antic. Mentrestant, les restes de l'antic molí fariner datarien d'entre els segles XIII i XIV.
Alguns documents conservats, a més, indiquen que en aquest sector de la ciutat hi havia antigament fins a 27 molins, alguns dels quals van mantenir l'activitat fins ben entrat el segle XIX. Tot això, perquè la hidrografia de la zona va propiciar l'establiment de grans extensions d'hortes. Més endavant, la zona va ser declarada com a zona industrialment aprofitable i, per aquest motiu, es van construir diversos molins.
Tall de circulació
A causa de la troballa, el tall de circulació al carrer Santa Clara s'allargarà fins al 29 d'agost. En un principi, estava previst que poguessin tornar a circular vehicles a partir de demà. Com a conseqüència el bus urbà de la línia L12 no passa per aquesta via i s'han anulat les dues parades que hi ha. Així, es desvia el recorregut per la Gran Via de Jaume I, la plaça de l’Hospital, la plaça de Pompeu Fabra i la plaça de Catalunya.
Mentrestant, a sortida del gual del número 62 es farà en direcció contraria per la plaça de la Independència i l’accés al gual del número 11 es farà pel carrer de la Sèquia.
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- La casa dels famosos a Cadaqués
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026