Retencions quilomètriques a la C-65 i C-35 per un accident amb 12 ferits lleus a Llagostera
Han xocat cinc vehicles amb cadena a la baixada de l’Alou,
Un accident de trànsit amb cinc vehicles implicats ha provocat aquest divendres al matí llargues retencions a la C-65 i a la C-35 al seu pas per Llagostera. El sinistre s'ha saldat amb 12 ferits, tot ells de caràcter lleu i s’ha produït poc abans d’un quart d’onze a la baixada de l’Alou, en sentit Santa Cristina d’Aro.
A la zona hi han actuat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers. El SEM ha atès els 12 ferits lleus i els ha donat l'alta al lloc dels fets i per tant, no han requerit atenció hospitalària, informen des del Servei Català de Trànsit.
Retencions quilomètriques
Arran dels fets, s'ha tallat un carril tallat al trànsit fins pels volts de dos quarts de dotze del migdia. A partir d'aquí les cues generades han estat per gent que va cap a les platges.
I és que l’accident ha coincidit amb una jornada d’operació sortida, en un dia festiu d’estiu, i genera cues de fins a cinc quilòmetres a la C-65 i també de quatre quilòmetres a la C-35 en sentit Palamós; en unes vies que habitualment ja registren una elevada intensitat de trànsit perquè molta gent va cap a les platges de la Costa Brava.
- Un operatiu policial a Ripoll acaba amb la clausura d'un bar i diverses citacions per estrangeria
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026
- Aquestes són les benzineres més barates de Girona en el pont d'agost
- Troben ànecs morts a l'estany del parc del Migdia de Girona
- Troben restes arqueològiques al carrer Santa Clara de Girona
- Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines