Els Marrecs de Salt porten els castells a l'Índia
Participen en la tradicional festa hindú anomenada Govinades a Bombai
Els Marrecs de Salt van portar la tradició castellera a l'Índia participant en una tradicional festa hindú anomenada Govinades. L'aplec, on van participar un centenar de membres de la colla, va tenir lloc aquest dijous a la ciutat de Bombai, tot i que al llarg de la setmana els Marrecs també han participat en altres actes i conegut diferents espais. Entre d'altres van ensenyar castells com el 3 de 7 o el 4 de 7, a part del pilar de 4 o el pilar de 5. De fet, aquest dijous van acabar la jornada aixecant un pilar de 5 amb motiu de la celebració dels 79 anys de la independència de l'Índia. El membre de la colla que estava més amunt de l'estructura va acabar ensenyant una bandera de l'Índia.
La colla saltenca, així, ha viscut uns dies intensos d'intercanvi cultural. La raó és que, a part d'ells ensenyar com es fan els castells a Catalunya, han pogut comprovar de primera mà com es feien les tradicionals govinades índies. Són torres humanes que s'alcen segons la tradició hinduista durant el festival religiós hindú Janmaashtami per celebrar el naixement de Krixna. La colla govinda més coneguda la formen els Jai Jawan.
Les construccions govindes s'aixequen a partir de diferents bases, equiparables als folres, manilles i puntals dels castells, i a dalt de tot s'hi desplega un pilar. Són estructures que, a més, sorprenen per la rapidesa amb la qual es completen.
Següents passes
En els últims anys, altres colles catalanes, com els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Sant o els Capgrossos de Mataró, també han viatjat a l'Índia per participar en aquesta festa. Per fer el viatge, els Marrecs de Salt van fer un concurs per tenir un logotip específic per aquest viatge, a part de buscar fons per poder fer el desplaçament fins a terres asiàtiques. Entre d'altres, l'Ajuntament de Salt va aportar una subvenció de 5.000 euros.
Un cop tornin del viatge, la següent actuació dels Marrecs serà a la Festa de Major de Granollers el 31 d'agost, on s'intentaran recuperar de les sensacions agredolces de l'última actuació. En la Festa Major de Salt, van fer dos intents desmuntats del 5 de 8. En aquest segon tram de temporada, la intenció de la colla saltenca també era poder tornar a fer castells de nou.
