Girona proposa a L'Energètica compartir la inversió de la pèrgola fotovoltaica que creuarà el parc Central
L'alcalde planteja traslladar el nou CAP de l'Eixample més al sud o estudiar que se n'acabin fent dos
Xavier Pi / Aleix Freixas (ACN)
Girona ha proposat a L'Energètica compartir la inversió de la pèrgola fotovoltaica que creuarà el parc Central. L'alcalde, Lluc Salellas, explica que "la gràcia del projecte" és que ells cedeixin els terrenys i que una "part important" del cost de l'estructura el posi l'empresa pública, perquè a la coberta hi haurà les plaques solars connectades amb la seva xarxa. Així, l'aliança permetrà que Girona guanyi un espai d'ombra i generar energia verda. La intenció és que la pèrgola tingui forma de T amb els braços invertits; el més llarg travessarà el parc i el més curt unirà les estacions. D'altra banda, dins l'àmbit de la carretera Barcelona, l'alcalde planteja traslladar el nou CAP de l'Eixample més al sud o que se n'acabin fent dos.
La voluntat d'aixecar una pèrgola múltiple al parc Central és un dels projectes que l'alcalde de Girona va revelar durant la seva conferència de mitjan mandat. És una idea molt més ambiciosa que la marquesina que havia de connectar les dues estacions i substituir el 'finger' (el passadís cobert que es va enderrocar el 2017). La proposta de l'ajuntament passa perquè la nova pèrgola no tan sols permeti anar de l'estació de Renfe fins a la de l'AVE. Sinó que també tingui un altre braç que creui el parc Central de punta a punta, resseguint el carril bici, i connecti Sant Narcís amb Santa Eugènia.
L'objectiu del consistori és que la pèrgola múltiple no tan sols actuï de refugi climàtic -oferint ombra a l'estiu- i permeti resguardar-se de la pluja quan faci mal temps. Sinó que l'estructura també estigui coberta amb plaques fotovoltaiques que, segons subratlla l'alcalde, "permetin generar energia i fer que la transformació urbanística vagi de bracet amb la transició ecològica". Salellas explica que ja s'ha parlat amb L'Energètica, l'empresa pública de la Generalitat, perquè la companyia s'encarregui d'explotar aquest petit parc fotovoltaic urbà. "Hi han mostrat predisposició i els interessa, però la concreció del projecte s'ha d'acabar de negociar i treballar", concreta l'alcalde de Girona.
La intenció de l'ajuntament és cedir a L'Energètica l'àmbit del parc Central on s'ha d'aixecar la pèrgola múltiple i que la inversió sigui compartida. "La gràcia de tot plegat és que nosaltres aportem el terreny, i que com a mínim una part important del cost de l'estructura el posi L'Energètica; perquè serà ella qui gestionarà l'energia solar que captin les plaques fotovoltaiques", explica Salellas.
"Encarrilada" aquest mandat
L'alcalde admet que, de moment, el projecte es troba encara en una fase molt inicial. I que tot i que la manca de pressupost de la Generalitat en condiciona el finançament, l'objectiu de l'Ajuntament de Girona és que la pèrgola fotovoltaica estigui "encarrilada" abans d'acabar el mandat.
"Difícilment estarà feta el 2027, però sí que ens agradaria tenir tancat el projecte perquè pugui ser realitat durant el proper mandat", explica Salellas. "Es tracta d'una estructura que permetrà acomplir un triple objectiu: actuar com a refugi climàtic, garantir la connexió entre les dues estacions i generar energia verda; per tant, és un projecte molt interessant", afegeix l'alcalde.
Segon CAP a la zona sud
Entre els projectes que engloba la transformació de la carretera Barcelona en avinguda, i que s'estenen des de la Devesa fins al Mas Gri, l'alcalde també planteja traslladar el nou CAP projectat a l'Eixample més cap al sud o estudiar que se n'acabin fent dos. D'entrada, sobre plànol, el centre d'atenció primària s'ha dibuixat damunt un solar a tocar de la biblioteca Carles Rahola. "Aquí hi ha debat, perquè no és clar si amb el creixement que hi ha d'haver en aquesta zona de la ciutat s'acabaran necessitant un CAP o bé en seran dos", reflexiona Lluc Salellas. A més, l'alcalde també explica que des del Departament de Salut "s'han plantejat algunes preguntes", en referència a si aixecar el centre al costat de la biblioteca "és o no la millor ubicació".
"Per tant, ara mateix ens trobem en aquesta fase: veure si el lloc inicial compleix amb allò que ens demana la Generalitat, i per tant si el CAP es pot aixecar allà, o bé s'ha de situar més al sud de la ciutat", diu Salellas. De moment, això sí, l'alcalde explica que encara és massa aviat per veure si amb un sol CAP n'hi haurà prou o bé caldrà plantejar-ne un altre. "El que sí que ens sembla, però, és que segurament, sigui perquè és l'únic o bé perquè hi haurà dos CAP, més cap a l'entrada sud hi haurà d'haver algun tipus d'atenció sanitària vinculada a la primària", diu Salellas. "Mantenim obertes les possibilitats", precisa Salellas.
Això sí, l'alcalde de Girona també deixa clar que, en matèria d'equipaments sanitaris, el CAP de l'Eixample és "el tercer expedient" que cal abordar. Perquè ara per ara, "les prioritats" passen perquè Salut executi les ampliacions dels CAP de Can Gibert del Pla i de Taialà, "que són les dues properes actuacions que hi ha d'haver en l'àmbit de l'atenció primària a la ciutat".
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta
- Preocupació i dubtes entre els habitants de la Vall d'en Bas, Olot i les Preses amb relació a la variant
- Neixen les primeres 25 tortugues a la platja de Sant Feliu de Guíxols
- Incendi entre Amer i Susqueda: Mossos i Agents Rurals l'investiguen com un foc intencionat
- D'escola de màxima complexitat a no tenir prou lloc per l'alta demanda; el model d'èxit de l'Empordanet de la Bisbal
- Comissen 130 quilos de tonyina vermella de pesca recreativa a Blanes i l’Escala
- L'empresa denunciada per tenir un tricicle de motor d'ús turístic a Girona pretén funcionar el 2026